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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

29 Haziran’da başlayacak 26. İstanbul Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 27 farklı mekânında ağırlamaya hazırlanıyor.

Uzman jürimize favorilerini sorduk.
Sedat Ergin - Gazeteci, Ankara Caz Derneği kurucusu
Kerem Görsev - Caz sanatçısı
Zuhal Focan - Jazz Dergisi baş editörü
Kürşat Başar - Gazeteci, yazar, caz müzisyeni
Serhan Bali - Müzik yazarı
Şenay Lambaoğlu - Caz sanatçısı
Serhan Yedig - Gazeteci, müzik yazarı
Eray Aytimur - Müzik yazarı
İşte kaçırmamanız gereken konserler...

1-En etkileyici topluluklardan biri
BILL CHARLAP TRIO
Piyanoda, bugüne dek Phil Woods, Wynton Marsalis gibi caz ustalarının yanı sıra Tony Bennett ve Barbra Streisand gibi efsane vokallerle sahneyi paylaşan Bill Charlap, kontrbasta Peter Washington ve davulda Kenny Washington... Bill Charlap Trio, bugün cazın tartışmasız en etkileyici topluluklarından biri ve jürimizin de favorisi! 8 Temmuz’da  Zorlu PSM’de. Biletler 50-150 lira.
2-Saray bahçesinde...
FRESU & DANIELSSON

CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Trompetçi Paolo Fresu ve kontrbasçı Lars Danielsson ikilisi, geçen yıl yayımlanan ilk albümleri ‘Summerwind’dan parçalarla sahnede. Bilet alan izleyicilerin, konserden bir hafta öncesine kadar İKSV’nin resmi sitesinden kayıt yaptırması gerek. 12 Temmuz’da Venedik
Sarayı Bahçesi’nde.
Biletler 80-200 lira.
3-Uzun bir caz gecesi
RYMDEN
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Konserler, trompetçi Barış Demirel ve davulcu Turgut Alp Bekoğlu ile başlıyor. Sonra sahne, ödüllü piyanist Bugge Wesseltoft, basçı Dan Berglund ve davulcu Magnus Öström’ün kurduğu RYMDEN’in. Gece, Tom Excell’in 10 kişilik grubu Nubiyan Twist’le sona eriyor. 6 Temmuz’da, Beykoz Kundura’da. Öğrenci 50, tam 75 lira.
4-Caz, hip-hop ve R&B
KAMASI WASHINGTON
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

2015’te yayımladığı ilk albümü ‘The Epic’le pek çok ödül kazanan Kamasi Washington, bugüne kadar John Legend gibi yıldız müzisyenlerle ortak çalışmalara imza attı; Coachella, Glastonbury, Fuji Rock ve Primavera gibi dünyanın belli başlı festivallerinde sahne aldı. 10 Temmuz’da Volkswagen Arena’da. Biletler 60-250 lira.
5-Kategorilere
sığmayan bir isim
AYDIN ESEN GROUP
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Piyanist ve besteci Aydın Esen, füzyon caz ve post-bop ile elektronik unsurlar da barındıran emprovizasyonlarıyla festivalin konuğu. Piyanoyla 5 yaşında tanıştı. Berklee College of Music, New England Conservatory of Music ve The Juilliard School’da eğitim gördü. 5 Temmuz’da UNIQ Hall’de. Biletler, 50-120 lira.
6-Doğaçlamanın prensesi
CYRILL AIMEE & ELCHIN SHIRINOV TRIO
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve davulcu Engin Kaan Günaydın’ı bir araya getiren Elchin Shirinov Trio’dan sonra sahneyi Cyrille Aimée alacak. Tanınmış vokalist için doğaçlama, bir teknik değil, yaşam biçimi. 7 Temmuz’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta. Biletler 60-180 lira.
7-Mikrotonal gitar mucidi
TOLGAHAN ÇOĞULU &
SİNAN AYYILDIZ
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi Tolgahan Çoğulu ve bağlama icracısı Sinan Ayyıldız’ın vereceği
bu konserin ardından, sahneye Tamer Temel (saksofon), Ercüment Orkut (piyano) ve Cem Aksel’den (davul) oluşan Töz çıkacak. Geçen yıl çıkardıkları albümün adı da ‘Töz’. 6 Temmuz’da Salon İKSV’de. Biletler 50, 60 ve 80 lira.
8-İlk kez geliyorlar
RODRIGUEZ & MARTINEZ
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Bir tarafta, efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından Montreux Caz Festivali’nde keşfedilen piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez... Diğer tarafta, Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stilini ustalık mertebesinde birleştiren Pedrito Martínez. İkili, festivalin ilk kez konuğu. 8 Temmuz’da Esma Sultan Yalısı’nda. Biletler, 80-250 lira.
9-Efsaneler
yeniden bir arada
MOZAİK
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

1980’lerin kült grubu Mozaik, yeniden bir arada. Konserde Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, Ezel Akay ve Yağız Üresin‘in yanı sıra Gevende grubundan Gökçe Gürçay var. Konuk sanatçılar Erkan Oğur ve Ceylan Ertem. 17 Temmuz’da Zorlu PSM’de. Biletler, 50, 60 ve 90 lira.
10- Hem de Grammy ödüllü!
JOSS STONE
CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ


Şarkıcı ve söz yazarı Stone, ilk albümüyle Grammy ve Brit ödüllerine adını yazdırdı, takip eden yıllarda yedi başarılı albüm daha yayımladı. 2015 tarihli albümü ‘Water for Your Soul’ Billboard tarafından yılın en iyi reggae albümü seçilen Stone, festivalin öne çıkan isimlerinden biri. 11 Temmuz’da Volkswagen Arena’da. Biletler 80-350 lira.



İpek İZCİ
İpek İZCİ
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