CAZ FESTİVALİNİN KAÇIRILMAYACAK 10 KONSERİ

Uzman jürimize favorilerini sorduk.

Sedat Ergin - Gazeteci, Ankara Caz Derneği kurucusu

Kerem Görsev - Caz sanatçısı

Zuhal Focan - Jazz Dergisi baş editörü

Kürşat Başar - Gazeteci, yazar, caz müzisyeni

Serhan Bali - Müzik yazarı

Şenay Lambaoğlu - Caz sanatçısı

Serhan Yedig - Gazeteci, müzik yazarı

Eray Aytimur - Müzik yazarı

İşte kaçırmamanız gereken konserler...



1-En etkileyici topluluklardan biri

BILL CHARLAP TRIO

Piyanoda, bugüne dek Phil Woods, Wynton Marsalis gibi caz ustalarının yanı sıra Tony Bennett ve Barbra Streisand gibi efsane vokallerle sahneyi paylaşan Bill Charlap, kontrbasta Peter Washington ve davulda Kenny Washington... Bill Charlap Trio, bugün cazın tartışmasız en etkileyici topluluklarından biri ve jürimizin de favorisi! 8 Temmuz’da Zorlu PSM’de. Biletler 50-150 lira.

2-Saray bahçesinde...

FRESU & DANIELSSON



Trompetçi Paolo Fresu ve kontrbasçı Lars Danielsson ikilisi, geçen yıl yayımlanan ilk albümleri ‘Summerwind’dan parçalarla sahnede. Bilet alan izleyicilerin, konserden bir hafta öncesine kadar İKSV’nin resmi sitesinden kayıt yaptırması gerek. 12 Temmuz’da Venedik

Sarayı Bahçesi’nde.

Biletler 80-200 lira.

3-Uzun bir caz gecesi

RYMDEN



Konserler, trompetçi Barış Demirel ve davulcu Turgut Alp Bekoğlu ile başlıyor. Sonra sahne, ödüllü piyanist Bugge Wesseltoft, basçı Dan Berglund ve davulcu Magnus Öström’ün kurduğu RYMDEN’in. Gece, Tom Excell’in 10 kişilik grubu Nubiyan Twist’le sona eriyor. 6 Temmuz’da, Beykoz Kundura’da. Öğrenci 50, tam 75 lira.

4-Caz, hip-hop ve R&B

KAMASI WASHINGTON



2015’te yayımladığı ilk albümü ‘The Epic’le pek çok ödül kazanan Kamasi Washington, bugüne kadar John Legend gibi yıldız müzisyenlerle ortak çalışmalara imza attı; Coachella, Glastonbury, Fuji Rock ve Primavera gibi dünyanın belli başlı festivallerinde sahne aldı. 10 Temmuz’da Volkswagen Arena’da. Biletler 60-250 lira.

5-Kategorilere

sığmayan bir isim

AYDIN ESEN GROUP



Piyanist ve besteci Aydın Esen, füzyon caz ve post-bop ile elektronik unsurlar da barındıran emprovizasyonlarıyla festivalin konuğu. Piyanoyla 5 yaşında tanıştı. Berklee College of Music, New England Conservatory of Music ve The Juilliard School’da eğitim gördü. 5 Temmuz’da UNIQ Hall’de. Biletler, 50-120 lira.

6-Doğaçlamanın prensesi

CYRILL AIMEE & ELCHIN SHIRINOV TRIO



Piyanist ve besteci Elchin Shirinov, Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve davulcu Engin Kaan Günaydın’ı bir araya getiren Elchin Shirinov Trio’dan sonra sahneyi Cyrille Aimée alacak. Tanınmış vokalist için doğaçlama, bir teknik değil, yaşam biçimi. 7 Temmuz’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta. Biletler 60-180 lira.

7-Mikrotonal gitar mucidi

TOLGAHAN ÇOĞULU &

SİNAN AYYILDIZ



Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi Tolgahan Çoğulu ve bağlama icracısı Sinan Ayyıldız’ın vereceği

bu konserin ardından, sahneye Tamer Temel (saksofon), Ercüment Orkut (piyano) ve Cem Aksel’den (davul) oluşan Töz çıkacak. Geçen yıl çıkardıkları albümün adı da ‘Töz’. 6 Temmuz’da Salon İKSV’de. Biletler 50, 60 ve 80 lira.

8-İlk kez geliyorlar

RODRIGUEZ & MARTINEZ



Bir tarafta, efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından Montreux Caz Festivali’nde keşfedilen piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez... Diğer tarafta, Afro-Kübalı perküsyon ve vokal stilini ustalık mertebesinde birleştiren Pedrito Martínez. İkili, festivalin ilk kez konuğu. 8 Temmuz’da Esma Sultan Yalısı’nda. Biletler, 80-250 lira.

9-Efsaneler

yeniden bir arada

MOZAİK



1980’lerin kült grubu Mozaik, yeniden bir arada. Konserde Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, Ezel Akay ve Yağız Üresin‘in yanı sıra Gevende grubundan Gökçe Gürçay var. Konuk sanatçılar Erkan Oğur ve Ceylan Ertem. 17 Temmuz’da Zorlu PSM’de. Biletler, 50, 60 ve 90 lira.

10- Hem de Grammy ödüllü!

JOSS STONE





Şarkıcı ve söz yazarı Stone, ilk albümüyle Grammy ve Brit ödüllerine adını yazdırdı, takip eden yıllarda yedi başarılı albüm daha yayımladı. 2015 tarihli albümü ‘Water for Your Soul’ Billboard tarafından yılın en iyi reggae albümü seçilen Stone, festivalin öne çıkan isimlerinden biri. 11 Temmuz’da Volkswagen Arena’da. Biletler 80-350 lira.