Bu ne tatlı fikir!

Cheesecake mönüsü oluşturma fikri kime ait?

Eylül Görmüş: Ortağım Ömer Çağatay’a ait. Bir gün satış rakamlarımızı incelerken, senelerdir açık ara en sevilen ürünümüzün cheesecake olduğunu fark ettik. Çaydaki uzmanlığımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorduk, “Madem bu kadar iyi yaptığımız bir şey daha var, neden onda da uzmanlaşmayalım” dedik ve buna odaklanmaya karar verdik.

* Bu fikir Türkiye’de bir ilk, peki dünyada bir benzeri var mı?

Ömer Çağatay: Artık ‘uzman mekân’ arayışı var. Her şeyi yapan ama ortalama yapan yerler yerine bir şeyi çok iyi yapan, iddialı ve cesur mekânlar tercih ediliyor. Cheesecake konusunda uzmanlaşan yerler de var elbette; ilk akla geleni Amerika kökenli Cheesecake Factory. Fakat orada çok çeşit cheesecake’in yanı sıra başka yiyecekler de bulmak mümkün. Türkiye’de de çok iyi cheesecake yapan yerler mevcut ama bizdeki gibi sadece ve bu kadar çok çeşitli cheesecake sunan bir yer varsa da biz bilmiyoruz.

Hemşin Cheesecake’te pepeçura tatlısı var

* Bu 35 çeşidi her gün bulmak mümkün olacak mı?

E.G.: Evet, zaten iddiamızın önemli bir parçasını da bu oluşturuyor. Sadece, karpuzlu Diyarbakır Cheesecake gibi bazı mevsimlik ürünleri zaman zaman sunamayacağız. Ama mesela sonbaharda balkabaklı cheesecake’le yanına bol baharatlı bir Rooibos çayı eklemeyi düşünüyoruz.

* Mönü ne kadar sürede hazırlandı?

Merve Gül Şenol Özen: Tam olarak ‘gece-gündüz çalışma’ kavramının karşılığıydı. Gündüzler deneme yaparak, geceler hikâyelerini oluşturarak geçti. Toplamda dört aylık yoğun bir çalışmanın ürünü bu mönü.

* Tüm tariflerle eşleşen bir de çay çeşidi bulunuyor sanırım. Peki bütün tariflerin içinde çayın kendisi bulunuyor mu?

M.G.Ş.Ö.: Kiminin içeriği tamamen çayıyla aynı, kiminin hikâyesi çaydan geliyor. Birçoğunda çayın kendisini de kullanıyoruz. Ama daha çok, iş hikâyelerde bitiyor. ‘Fleur de Geisha’ çayının ilham aldığı Japon kiraz çiçekleri Festivali’nde yenen tatlı, cheesecake’inin temeli oldu. Hemşin Cheesecake’te Rize’nin ünlü pepeçura tatlısını kullandık. Tirebolu Cheesecake’te Giresun lezzetleri olan çay ve fındığı buluşturduk. Bitki çaylarının zengin içeriklerindeki bütün bileşenleri cheesecake’lerinde de kullanıyoruz. Yasemin çaylı Jasmine Pearls Cheesecake veya bergamotlu-karpuzlu Diyarbakır Cheesecake, içindeki çay tadını en çok alabileceğiniz lezzetlerden. Ayrıca sırf sosunda değil siyah çayın kendisini içinde kullandığımız cheesecake çeşitlerimiz de var.



Merve Gül Şenol Özen mönüyü dört ayda hazırlamış.

Tuzlusu da var

* Sizi en zorlayan reçete hangisi oldu?

M.G.Ş.Ö.: Hemşin, Tirebolu gibi çayların ait olduğu yerlerin zaten ünlü lezzetleri olduğundan veya kavunlu White Melon, çarkıfelek meyveli Chinese Spring gibi çayların içeriği cheesecake’e dönüşmeye müsait olduğundan hikâyeleri de, reçeteleri de diğerlerine göre daha kolay oluştu. Kavrulmuş pirinç taneli, ünlü Genmaicha çayının çilek parçaları eklenmiş hali olan Japanese Secret’a esmer pirinçli, sütlaçlı, çilekli cheesecake yapmak ve güzel olmasını ummak zordu ama tüm ekibin favorilerinden oldu. Tuzlu cheesecake gibi bir kavramı oluşturmak zorlayıcı değildi ama örneği olmayan, sıfırdan yaratılan bir lezzet olduğu için endişe vericiydi; ayrıca keçi peyniri ekleyerek yerel bir dokunuş katmak da zorlayıcı bir sınavdı ama sonuçta ortaya çok özgün ve sevilen lezzetler çıktı.

* Cheesecake mönüsü sadece Moda şubesinde mi olacak?

Ö.Ç.: Moda’daki kitlemiz daha farklı. Kadıköy’de tatlıya ciddi bir düşkünlük var, talep de bu yönde. Buradan yola çıkarak bu çok arzu ettiğimiz projeyi önce Moda’da uygulamaya karar verdik. Karaköy’de de önümüzdeki hafta itibariyle altı çeşit cheesecake sunacağız. Alacağımız geri dönüşlere göre, eylül ayında mönüyü Karaköy’e de taşımayı planlıyoruz.



Merve Gül Şenol Özen