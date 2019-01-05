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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ / abaris@hurriyet.com.tr
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu, bir nevi yeni nesil simyacılık

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Bu, bir nevi yeni nesil simyacılık

Mücevher ve sanat dünyası, 8 Ocak’ta gerçekleşecek bir sergiyle buluşuyor. Kariyerinde 30’uncu yılını kutlayan mücevher tasarımcısı Zeynep Erol, organik pırlantalardan tasarladığı koleksiyon ve heykelleriyle bizi periler dünyasına götürecek.

Koleksiyonun adı ‘Metamorfoz’. Akla hemen bir yeniden yaradılış hikâyesi geliyor. Tasarımcı olarak arayış içinde olduğunuz bir dönem mi geçirdiniz?

- Metamorfoz benim iç yolculuğumda bulunduğum yeri ifade etse de bana göre tüm insanların farkında olduğu; değişmekte olan dünyanın içinde kendimize korunaklı bir alan açma sürecini anlatıyor. Etrafımızda olup bitenlere bazen korku, bazen endişe, dehşete varan düşünce ve duyguların esaretiyle yaklaşıyoruz. Bunun iç huzurumuzu ve yaşam kalitemizi değiştirdiği kesin. Ama yaydığımız bu negatiflikle de bir yere varamıyoruz. “Polyannacılık oynayalım” diyorum, bayağı diyorum bunu... Tüm masalların, gerçek olayları ve duyguları gerçekleştirmeye yaradığına inanıyorum çünkü hepimiz inancımızla yaratıyoruz ve bunun sonuçlarını da görüyoruz. İlham kaynağına gelince, bu sergide ilhamım perilerin dünyası.

Bu, bir nevi yeni nesil simyacılık
Bu koleksiyon bilimle sanatın buluşması

Kaç parçadan oluşuyor?

- Koleksiyon 80 çeşit farklı altın ve gümüş mücevherden oluşuyor. Yine tasarladığım 6 heykel de koleksiyonun bütünleyicisi olarak eşlik ediyor.

Malzeme seçimi çok enteresan; organik pırlanta... Bu ilginç malzeme nasıl elde ediliyor?

- ME Diamond tarafından, doğaya ve insana zarar vermeden, bilim ve simya kullanarak üretilen saf bir elmasın işlenmesiyle elde edilen organik pırlanta, dünya kuyum otoriteleri tarafından da kabul edilen değerli bir taş. Bunu yaratan ekibe kısaca ‘simyacılar’ diyebiliriz. Bir nevi yeni nesil simyacılık... Karbon formülünden organik pırlantayı bulmuş, yapmış, yaratmış bir şirket. Yeni neslin dâhi, çalışkan gençleri... Bu organik pırlantalar benim tasarımlarımla buluştu. Aslında bilim ile sanatın buluşması da diyebiliriz. Saf, değerli, yaratıcı...

1989’dan beri takı tasarımcılığı yapıyorsunuz. Sizce sektörde neler değişti? Geri mi ileri mi gidiyoruz?

- Mücevher sektörü yüzyıllardan beri bizde en mükemmel işçiliklerle var olan, çok iyi sadekârlarımız ve ustalarımızla yaşamaya devam eden bir sektör. Benim amacım bu zanaatı sanata açmaktı. Her şey öncelikle kendimi sanatsal olarak ifade edebileceğim bir dal arayışı ile başladı. İşin mutfağını öğrenerek başladım. İki sene Kapalıçarşı’da dersler aldıktan sonra önce kendi atölyemi kurdum, sonrasında sergiler açmaya başladım. Amacım o zaman da şimdi de bu disiplini bir sanat dalı olarak yönlendirmekti. Yolumu böyle çizdim ve sürdürüyorum. Hatta yıllar içinde mini heykelcikler diye adlandırdığım takılarımın boylarını büyüttüm ve şimdi son iki sergime eşlik ediyorlar. Mücevher sektörüne trendler ve moda anlayışı hâkim oldu... Gençler kolay ve gündelik takabilecekleri uygun fiyatlı ve zarif takıları tercih ediyorlar.

Bu, bir nevi yeni nesil simyacılık

8 Ocak tarihinde açılacak olan sergi, Nişantaşı Openhaus’da görülebilecek.

Öğretmenliğin hazzı hâlâ içimde

Kariyerinizden bahsetmişken, bir dönem Almanca öğretmenliği yaptınız değil mi?

- Evet. Almanca öğretmenliğim altı yıl sürdü. Sanatsal arayışımı önce bale ve resimden, akabinde mücevher ve heykelde bulduktan sonra da bitti. Ama o günlerin hazzı hâlâ içimdedir, zira öğrencilerimin yetişmesinde yaratıcılığın payı bence çok büyük.

Öğretmenlik, balerinlik, heykeltıraşlık ve takı tasarımcılığı... Sizi en çok hangisi tanımlar?

-İçimde kendimi anlatmamın en güzel ifadesi 14 yıl bale olmuştu, Kapalıçarşı’da mücevher yapmayı öğrendiğim yıllarda ise takı ile aynı güçte bir anlatım oluşturabileceğini gördüm. 1989’da başlayan bu süreç hâlâ aynı kuvvette sürüyor. Son yedi yıldır heykel de eşlik ediyor.

Bu, bir nevi yeni nesil simyacılık


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