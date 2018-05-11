Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Cumartesi
Elçin Yahşi öneriyor... \ elcinyahsi@ekranella.com
11.05.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

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Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

Sizin de ‘Başından kalkmadan izleyeyim ama kimse de izlediğimi bilmesin’ dediğiniz dizileriniz yok mu? İşte bir son dönem seçkisi...

‘Suçlu zevk’ yıldızı
YASAK ELMA

Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

‘Sosyete’nin gerçek yüzünü gösteren ilk dizimiz ‘Yasak Elma’ sanırım. Evlilik yoluyla adım attığı sosyeteye, boşanma nedeniyle veda etmek zorunda kalan eski asistan Ender Hanım’ın bütün davetlerde boy göstererek, derneklere maddi yardıma devam ederek pozisyonunu koruma çabaları göz yaşartıcı ve çok bilgilendirici. Üstelik yaşananların sosyetik dergilerden adını bildiğimiz hanımların başından geçenler olduğu dedikoduları diziye ayrı bir heyecan katıyor.  (Fox, pazartesi, 20.00)

Dizi değil klip
UFAK TEFEK CİNAYETLER

Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

Feyz aldığı kaynağı tüketip de senaryoyu geliştiremeyince ‘Ufak Tefek Cinayetler’ de alışkanlıktan devam edilen bir diziye dönüştü. Tıp fakültesini ikincilikle bitiren hekim, tıp fakültesini birincilikle bitiren hekimi ‘kocakarı ilacı’yla öldürmeye kalkıyor filan... Fakat güzel kadınlar, havalı elbiseler, teknolojik ev aletleri, hepsi birbirinden şapşal erkekler ve tabii iyi oyuncular derken, kabul etmek istenmese bile hâlâ izleniyor işte. Sualtı çekimleri, rüya sahneleri, uzun bakışmalar, ağır çekimler, ‘flashback’lerle taş çatlasa yarım saate sığacak hikâyeyi iki saati aşkın bir süreye çekiştiren yönetmenlere şapka çıkararak hem de... (Star, salı, 20.00)

Hepten yabancı diziler
SECRET OF THE NILE, BOYS OVER FLOWERS

Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

ABD yapımı ya da İskandinav ürünü değil bunlar. “E hep bizim dizilerimizi Araplar mı izleyecek; biz de bir Arap dizisi izleyelim” diyenler Netflix’in satın aldığı ilk Mısır dizisi ‘Secret of the Nile’ı izliyor. Çok başarılı İspanyol dizisi ‘Grand Hotel’in birebir uyarlaması, 50’lerde Kahire’nin en güzel otelinde geçen bu aşk, sırlar ve cinayet dizisinde şaşaayla naiflik derecesinde sadelik yan yana. 40’ar dakikalık 30 bölüm... Bir de ‘Güneşi Beklerken’in uyarlandığı dizi olarak tanınan ve ardından gelecek sayısız uyarlamanın yolunu açan ‘Boys Over Flowers’ var. 65’er dakikalık 25 bölümüyle kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için o da aynı platformda. (Netflix)

Kilolu izleyiciler
AĞIR YAŞAMLAR

Bayılarak izleyip özenle gizlediklerimiz

‘Ağır Yaşamlar’ı izlemek üzere pizza ve kolayı hazırlayıp ekran başına geçtiniz diyelim, iki dakika içinde yemekten içmekten ikrah edeceğiniz kesin. Aslında acı verici bir program çünkü 270 kilonun üzerindeki hastaların ameliyat olabilecek kiloya inene kadarki zayıflama çabalarını ve tabii çektikleri akıl almaz sıkıntıları anlatıyor. Üstelik aralarından sadece yüzde 5’i başarabiliyor bunu. Fakat çok izleniyor ve işe yaradığı da iddia ediliyor; programın altın stetoskoplu doktoru Younan Nowzaradan’ın hayran kitlesi giderek büyüyor. 
(TLC, salı, 20.35; hafta içi her gün 13.00’te tekrarlar var)

Netflix’in en çok izlenen ve hakkında en çok tweet atılan dizilerinden birinde, Hannah Baker’ın hayatını sonlandıran 13 nedeni izlemiştik ilk sezonda. İkinci sezon, “Hannah tek değildi” notuyla başlıyor. Anne-babalar için izleme kılavuzu da hediyesi.

Beş program

Yeni dizi: Seal Team (beIN Series Vice, pazartesi, 20.00)

Yeni dizi: Instinct (beIN Series Vice, çarşamba, 22.00)

Yeni bölüm: Şahsiyet; 7, 8 ve 9’uncu bölümler

Belgesel: Titanik’in Ölümcül Yangını (Nat Geo, perşembe, 20.00)

Tatlı belgesel: Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata (İz TV, cumartesi, 17.55)

BluTV televizyonun altın çağının en önemli iki dizisini birden arşivine dahil etti:  ‘The Wire’ ve ‘The Sopranos’. Ekrandaki tüm ezberleri bozan, ‘anti kahraman’ kavramını hayatımıza dahil eden, verdiği dersler yetmez gibi üniversitede ders konusu da olan dizilerin özellikle genç izleyiciler için ulaşılabilir olması her açıdan önemli. Henüz ilk sezonları yayında olan dizilerin tüm sezonları kısa sürede platformda yerini alacak.

HAFTANIN PROGRAMI

13 Reasons Why, ikinci sezon (Netflix, cumadan itibaren) 

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