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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ayşe Boyner’le moda yolunda

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Ayşe Boyner’le moda yolunda

Uzun yıllar Beymen ve Boyner’de satın alma bölümünde yöneticilik yapan işkadını Ayşe Boyner tasarımcı oldu. Yeni markası ‘Faraway by Ayşe Boyner’ ile karşımızda. Doğal kumaşlarla üretilen koleksiyonun ilham kaynağı Afrika. İşkadını ve tasarımcı Boyner, markasının yaratılış sürecini anlattı: “Aslında istediğim buymuş, onu fark ettim!”

Kendi markanızı kurmak hedeflerinizden biri miydi?

- Aslında aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Bildiğiniz gibi ben WePublic Boyner ve Beymen’de satın alma bölümündeydim. Sonra restoran açmaya karar verdim. “MSA’ya gideyim, biraz öğreneyim” dedim; “Bakalım sevecek miyim, sevmeyecek miyim” ölçüp tartmak istedim. Dersler ocak ayındaydı, ben kasımda işi bırakmaya karar vermiştim. Yani arada iki ay vardı. Ben de kasımda tam satın alma seyahatlerimden dönmüştüm. Aklımdaki kıyafetleri kimsenin yapmadığını fark ettim. “O zaman ben yapayım” dedim. Hazır arada da iki aylık boş zaman varken... Sonra bayıldım bu işe! Kasımda karar verdim, aralıkta başladım, bu sezona yetiştirdik. İyi ki yapmışım!

Restorancılık hayali ne oldu peki?

- Şimdilik askıya alındı. Çünkü aslında istediğim şey buymuş, onu fark ettim. Aslında Arnavutköy’de bir mekân bulmuştum. Belki onu Faraway mağazası haline getirebilirim. İçinde küçük bir restoranı, sanat galerisi de olur. Aklımda böyle bir proje var. Yemeği ise şimdilik evde arkadaşlarıma yapıyorum.

Ne tip yemekler peki, sağlıklı, organik mi?

- Yok, o ikizim Elif’in alanı. Benim yaptıklarım daha ağır. Hafif bir şey yapmaya çalıştığımda bile 1000 kalori oluyor çünkü zeytinyağı bocalıyorum içine. Yaptığım şeyler daha Amerikan barbekü tarzı. Yağlı et, kızarmış şeyler...

Koleksiyona gelirsek, adı ‘I Dreamed of Africa’. Neden ilham kaynağı olarak Afrika’yı seçtiniz? Yakın zamanda ziyaret mi ettiniz?

- Markanın adı ‘Faraway’ yani ‘Uzakta’. Uzak diyarlardan ilham alacağız. Markanın uzak coğrafyalarla ilişki kurmasını istedim. Tabii kendine özgü detaylarıyla... Beni cezbeden safari ceketleri oldu, çok seviyorum çünkü. Bu ceketleri rahat keten pantolonlarla takımladım kafamda. Böylelikle aklım otomatik olarak Afrika’ya gitti. Desenler de öyle. Koleksiyonu oluşturduk, markanın ismine sonrasında karar verdik. Bir sonraki koleksiyonda Asya’dan ilham alırız diye planladık. Sonra Meksika’dan Latin Amerika’dan... Markanın adı da böylelikle ortaya çıktı: Faraway oldu.

Ayşe Boyner’le moda yolunda

Babamın gömleklerini giyerim

Peki nasıl bir kadın canlandırdınız tasarımları yaratırken?

- Doğal bir kadın; Uğraşmadan, çabalamadan giyinen... Gündelik, sade ama şık. Koleksiyonda fark ettiyseniz her şey birbiriyle kombinleniyor.  Safari gömlekler, kalın kemerli pantolon ve etekler, elbiseler... Daha romantik gupürlü elbise ve bluzlar, balon etekler, volanlı mini bluzlar da var. Hepsi benim tarzımı yansıtıyor.

Bir röportajımızda tarzınızı ‘Erkek Fatma ve anneanne stili karışımı’ diye özetlemiştiniz... Biraz romantizm de mi katıldı işin içine?

- Eskiden biraz öyleydi, evet. Şimdi 30’larıma gelmişken yaş itibariyle daha feminen parçalar da kattım dolabıma...

Kullanılan parçalar doğal malzemelerden oluşuyor, değil mi?

- Evet bunun için çok uğraştık ve iyi kotardık diye düşünüyorum. Tüm kumaşlar yüzde yüz koton ya da keten, nefes alıyor. Yapay kumaşlar kullanmadık. Renkler de çok doğal oldu haliyle; toprak tonları, hakiler, kiremitler...

Pek desen yok sanırım...

- Çita deseni var. Ama o da doğal, öyle çok vamp değil. Bağırmıyor. Sakin. Aynı deseni ayakkabılarda da kullandım. Onlar da rahat ve feminen. Günlük kullanıma uygun, kısa topuklu, arkası açık modeller, kısa sivri topuklu ve düz terlikler de varvar.

Başka ne tip aksesuarlar var?

- Büyük şapkalar var. Onun dışında önümüzdeki koleksiyon çantayı da ekleyeceğiz. Erkeklere yönelik tasarımlar da yapmak istiyorum. Çünkü söylediğim gibi tarzımın bir ‘Erkek Fatma’ yönü var. Babamın gömleklerini giyerim mesela. O yüzden kafamda bir erkek koleksiyonu var. Ama benim de giyebileceğim tarz parçalardan oluşan... Türkiye’de çok yapılmayan outdoor giysilerini de yapmak istiyorum. Şehirde giyilebilecek türde...

Nerelerde satışta?

-İstanbul’da İstinye Park, Suadiye ve Zorlu Beymen Blender’da.  Ankara’da Panorama’da... Bir de Beymen.com’da ve www.farawayclothing.com’da satışta olacak... Site önümüzdeki hafta açılacak.

Ayşe Boyner’le moda yolunda

Ayşe Boyner (en sağda) markasının Ayvalık’ta gerçekleşen kampanya çekiminde modellerle birlikte yer aldı.

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