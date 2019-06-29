Annesine al, kızına tak
Geçen hafta mücevher dünyasına yeni bir marka katıldı: De Sharon. Papatya motifini Tivoli koleksiyonunda yeniden yorumlayan De Sharon’un yaratıcısı ve tasarımcısı Marva Eyub, markasını anlattı. Sadece annelerin değil, küçük kızlarının da takabileceği koleksiyonla tanışın.
Böyle bir marka kurma fikri nereden çıktı?
-Yaklaşık 10 yıldır mücevher tasarımı yapıyorum. Ailemle, yakın çevremle başladım. Arkadaşlarım tasarımlarımı çok beğeniyordu; talepler sürekli arttı. Aldığım olumlu tepkiler ve istekler üzerine de “Belki bunu markalaştırmalıyım” dedim. Ve bu senenin başında De Sharon doğdu. İlk koleksiyonum ‘Tivoli’ ortaya çıktı. 11 alt koleksiyonla papatya figürünü yeniden yorumladım.
◊ Bu aralar çiçek deseni oldukça revaçta. Bu yüzden mi bu motifi seçtiniz?
-Hayır; ilham kaynağım Kopenhag’daki Tivoli bahçesi. Rengârenk çiçeklerin yer aldığı muhteşem bir yer. Ne zaman ziyaret etsem kendimi çok mutlu hissederim. İlhamı oradan aldım; sonuçta doğa hayatın en kendisidir. Tivoli koleksiyonunda çiçeklerin güzelliğini ve kusursuzluğunu yeniden yorumlamak istedim. Bu, farklı farklı çiçek temalı tasarımlarla sürecek.
◊ Nasıl parçalar var koleksiyonda?
-Hepsinin zamansız tasarımlar olmasını hedefledim. Hem davetlerde hem de gün içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Pırlanta, değerli taşlar ve altından üretiliyor. Hepsi el işçiliği ve her parçadan bir tane üretiliyor, seri üretim değil. Kişiye özel hizmetimizle seçtiğiniz şekilde de tasarlayabiliyorsunuz mücevherleri. Her zevke hitap ediyoruz.
◊ Markanın dikkat çeken başka bir yönü anne-kız koleksiyonu. Anne-çocuk bir örnek giyinme akımı oldukça revaçta ama bunu bir mücevher markası ilk kez uyguluyor Türkiye’de. Bu fikir nereden çıktı?
-İki çocuk annesiyim. Kızım her zaman mücevherlerimle oynamaya, onları takmaya bayılır. “Neden onun için de tasarlamayayım” dedim. Biliyorsunuz bir anne ve kızı arasındaki bağ başka hiçbir şeye benzemez. Aynı zevki paylaşmak da bu bağı kuvvetlendirir. ‘Tivoli Junior’ böyle ortaya çıktı. Classic, Les Jardins, Bouquet, Spiritual koleksiyonlarındaki parçaları mini boylarda tasarladık. Aynı zamanda istediğiniz gibi de tasarlayabiliyorsunuz.
◊ Nerede satışta peki?
-Maisondesharon.com üzerinden satın alınıyor. Dünyanın her yerine güvenli satış imkânı var. Şimdi isim vermek istemiyorum ama sonbaharda New York, Paris ve Londra’da prestijli bir mağaza zincirinde de yer alacağız.
◊ Yaş aralığından bahsedelim; oldukça erken yaşta başlıyor ama üst yaş nedir? Nasıl kadınların tercihi olacak?
-Öyle bir yaş aralığı hedeflemedim. Elegan, zarif ve zamansız parçalar yaratıyoruz. Yani her yaştan kadın, günün her saatinde, her yerde rahatlıkla takabilir.
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