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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Cumartesi
Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Annesine al, kızına tak

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Annesine al, kızına tak

Geçen hafta mücevher dünyasına yeni bir marka katıldı: De Sharon. Papatya motifini Tivoli koleksiyonunda yeniden yorumlayan De Sharon’un yaratıcısı ve tasarımcısı Marva Eyub, markasını anlattı. Sadece annelerin değil, küçük kızlarının da takabileceği koleksiyonla tanışın.

Böyle bir marka kurma fikri nereden çıktı?

-Yaklaşık 10 yıldır mücevher tasarımı yapıyorum. Ailemle, yakın çevremle başladım. Arkadaşlarım tasarımlarımı çok beğeniyordu; talepler sürekli arttı. Aldığım olumlu tepkiler ve istekler üzerine de “Belki bunu markalaştırmalıyım” dedim. Ve bu senenin başında De Sharon doğdu. İlk koleksiyonum ‘Tivoli’ ortaya çıktı. 11 alt koleksiyonla papatya figürünü yeniden yorumladım.

Bu aralar çiçek deseni oldukça revaçta. Bu yüzden mi bu motifi seçtiniz?

-Hayır; ilham kaynağım Kopenhag’daki Tivoli bahçesi. Rengârenk çiçeklerin yer aldığı muhteşem bir yer. Ne zaman ziyaret etsem kendimi çok mutlu hissederim. İlhamı oradan aldım; sonuçta doğa hayatın en kendisidir. Tivoli koleksiyonunda çiçeklerin güzelliğini ve kusursuzluğunu yeniden yorumlamak istedim. Bu, farklı farklı çiçek temalı tasarımlarla sürecek.

Nasıl parçalar var koleksiyonda?

-Hepsinin zamansız tasarımlar olmasını hedefledim. Hem davetlerde hem de gün içerisinde rahatlıkla kullanılabilir. Pırlanta, değerli taşlar ve altından üretiliyor. Hepsi el işçiliği ve her parçadan bir tane üretiliyor, seri üretim değil. Kişiye özel hizmetimizle seçtiğiniz şekilde de tasarlayabiliyorsunuz mücevherleri. Her zevke hitap ediyoruz.

Annesine al, kızına tak

Markanın dikkat çeken başka bir yönü anne-kız koleksiyonu. Anne-çocuk bir örnek giyinme akımı oldukça revaçta ama bunu bir mücevher markası ilk kez uyguluyor Türkiye’de. Bu fikir nereden çıktı?

-İki çocuk annesiyim. Kızım her zaman mücevherlerimle oynamaya, onları takmaya bayılır. “Neden onun için de tasarlamayayım” dedim. Biliyorsunuz bir anne ve kızı arasındaki bağ başka hiçbir şeye benzemez. Aynı zevki paylaşmak da bu bağı kuvvetlendirir. ‘Tivoli Junior’ böyle ortaya çıktı. Classic, Les Jardins, Bouquet, Spiritual koleksiyonlarındaki parçaları mini boylarda tasarladık. Aynı zamanda istediğiniz gibi de tasarlayabiliyorsunuz.

Nerede satışta peki?

-Maisondesharon.com üzerinden satın alınıyor. Dünyanın her yerine güvenli satış imkânı var. Şimdi isim vermek istemiyorum ama sonbaharda New York, Paris  ve Londra’da prestijli bir mağaza zincirinde de yer alacağız.

Yaş aralığından bahsedelim; oldukça erken yaşta başlıyor ama üst yaş nedir? Nasıl kadınların tercihi olacak?

-Öyle bir yaş aralığı hedeflemedim. Elegan, zarif ve zamansız parçalar yaratıyoruz. Yani her yaştan kadın, günün her saatinde, her yerde rahatlıkla takabilir.

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