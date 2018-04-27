Anlatmak kolay değil kendi gözlerinizle görün
Daha önce tanışmadığınız türden bir kukla... Kuklaya hem can veren hem de eşlik eden bir oyuncu... ‘Bir Yıldız Batıyor’, yerinde eleştirileri ve tanıdık öyküsüyle ferah bir nefes aldıracak kadar iyileştirici ve komik.
Sizi ilk anından itibaren içine çekip götüren oyunlar vardır. Sahnede kurulan dünyada yolculuğa çıktığınız oyunlar... ‘Bir Yıldız Batıyor’ onlardan biri. Önce karşınıza yemyeşil bir tulum içindeki Gökhan Sayın çıkacak. Elbistan’da geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarından başlayacak anlatmaya. Turuncular içindeki kukla-oyuncu da hemen ardından belirecek. Tempoyu hiç düşürmeden, 90 dakika boyunca, oyuncu olma hevesindeki Gökhan’ı anlatacaklar birlikte. Ya da belki de ülke çapında şöhrete ulaşan ama huzuru bulamayan bir kuklanın öyküsünü...
Nazmi Sinan Mıhçı, tek kişilikmiş gibi görülen bu ‘çok kişilikli’ oyunda iki ayrı karakterle birden sahnede. Hem çocukluğundan bugününe Gökhan’ı hem de ona şov dünyasında hatırı sayılır bir yer kazandıran kuklayı oynuyor. Bildiğiniz kuklalardan epey farklı kendisi. Zor da bir karakter; şöhret, ödüller, radyo programları falan derken bir süre sonra boğuluyor. Kendini bulma yolunda tek kişilik deneysel oyunlardan yogaya, veganlıktan inzivaya çekilmeye ve hatta aile dizimi terapilerine başvurmadığı yol kalmıyor.
Liseden sonra geldiği İstanbul’da öğrenci yurtlarında, öğrenci kulüplerinde (Mıhçı, kendisinin de yolunun geçtiği Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Kulübü yıllarına çok eğlenceli bir selam yolluyor), oyunculuk alanında şansını denediği her platformda olan biteni; olabilecek en tanıdık şekilde ve iyi esprilerle bezenmiş tespitlerle anlatıyor; Nazmi Sinan Mıhçı. Kuklanın asıl şöhreti yakaladığı, milyonların sevgilisi türkücü Binali tiplemesi ve son moda YouTuber’lık denemeleri ayrı şahane. Favorimse, kuklanın Afife Ödül Töreni’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ olarak yaptığı teşekkür konuşması oldu.
Mıhçı’nın kendi deneyimlerinden de izler taşıyan anlatıda sahnede ona iki tabure, perdesiyle iki de ahşap çerçeve eşlik ediyor. Kullanacağı ‘zihni-sinir projesi’ tadındaki enfes aksesuvarları bu perdelerin arkasından çıkaracak... Kolektif mesaileri ÖKM Sahnesi yıllarına dayanan bir ekibin; Orkun Yeşim, Evrim Yağbasan ve Nazmi Sinan Mıhçı’nın ürünü ‘Bir Yıldız Batıyor’. Orkun Yeşim’in yönettiği oyun; pek tanıdık, eleştirileri yerinde ama tavrı ukalaca değil, çok komik ve çıkışta size ferah bir nefes aldıracak kadar iyileştirici. Ama asıl etkileyici tarafı Mıhçı’nın, kuklayla sahnede adeta tek vücut olan oyunculuk gösterisi. Kuklayı pek de alışık olmadığımız şekilde oyuna dahil ediyor. Bir yandan kuklaya ayrı bir karakter eklerken bir yandan da Gökhan’la kukla arasında akışkan bir ilişki kuruyor.
Bu telaşsız ama iddialı performansı tarif etmek kolay değil. Gökhan’la kuklanın sahnede hem bir hem de ayrı varlıklara dönüşmelerini gözlerinizle görmenizi tavsiye ederim.
BİR YILDIZ BATIYOR / 3KULAK - 4 YILDIZ
Yazan: Kolektif (3kulak) Yöneten: Orkun Yeşim Oyuncu: Nazmi Sinan Mıhçı
Süre: 80 dakika Ne zaman nerede: Bu akşam 20.30’da Tatavla Sahne’de.
Bilet fiyatı: Tam 45 Öğrenci 35 TL.
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