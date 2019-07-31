6 bin kişilik koro
Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Yaklaşık 6 bin kişinin ikiliyi izlemeye geldiği konserde ünlü isimler de vardı.
Arabesk müziğin sevilen isimleri Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.
Konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Konsere gelenler arasında Berfu-Eser Yenenler, Nurdan-İbrahim Büyükak, Celil Nalçakan, Oğulcan Engin, Yavuz Seçkin, Cengiz Kurtoğlu’nun eşi Fatma Kurtoğlu ve oğlu Orçun Kurtoğlu da vardı.Üç saate yakın sahnede kalan ikili, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını söyledi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu ile Altun, “Biletlerin tükenmesine alıştık. O da karşılıklı bir gönül köprüsü. Allah razı olsun bütün gönül dostlarımızdan. Harbiye Açıkhava gerçekten İstanbul’un en güzel müzik mabedi. Promosyon bilet dağıtmakla, otobüslerle adam getirmekle olmaz bu işler. Burada şarkı söylemek çok ayrıcalıklı bir şey. Allah bize nasip ettiği için çok mutluyuz” diye konuştu.
İbrahim-Nurdan Büyükak - Eser-Berfu Yenenler
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