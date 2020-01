40 eser ilk kez sanatseverin huzurunda

aris’te André Lhote atölyesinde tanışıp evlenen, sonrasında uzun yıllar ortak atölyelerinde çalışan Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu, dönemlerinin önemli sanatçılarındandı. Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak Anadolu’nun yaşam biçimini, folklorik özelliklerini eserlerine yansıttılar.



Çiftin aile koleksiyonuna ait çok özel eserler şimdi bir sergide buluştu. Galeri Selvin ve Harmonyhip işbirliğiyle açılan ‘Yalnızlığın Mis Kokmalı’ sergisinde 100’e yakın eser görücüye çıktı. Türk resim sanatının bu iki önemli isminin ilk çalışma yıllarından son dönemlerine kadar uzanan eserlerin 40’ını sanatseverler ilk kez görecek.



Sanatçıların portre, natürmort, peyzaj ve İstanbul manzaralarının yanı sıra kumdan yaptıkları eserlere de yer veren sergi, 15 Şubat’a kadar, pazar hariç her gün 11.00-19.00 saatlerinde gezilebiliyor. Pazar günü ve diğer saatler için randevu almak gerekiyor.

11 sanatçı bu sergiyle destekleniyor

Genç sanatçıları desteklemek ve onlara yeni ifade alanları yaratmak amacıyla düzenlenen ‘Masterpiece Hall by QNB First On Bir (11)’ sergi serisi,

16 Ocak’ta kapılarını sanatseverlere açtı. Yetenekleri keşfetmek ve onları sanatseverler ve koleksiyonerlerle bir araya getirmeyi hedefleyen sergi serisi, 11 genç sanatçının; yeni medya, resim, heykel, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserlerine yer veriyor. Serginin küratörlüğünü

Ayça Okay üstlendi. Masterpiece Hall Maslak’ta 20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Otto Lakoba’dan Abhazya fotoğrafları

Otto Lakoba’nın ‘The Live of Others (Diğerlerinin Hayatı)’ sergisi Beyoğlu Fotoğrafevi’nde açıldı. Lakoba’nın, “Modern dünya için kapalı bir kutu” dediği memleketi Abhazya’da çektiği fotoğrafları 29 Şubat’a kadar görebilirsiniz. Ayrıca yönetmenliğini Otto Lakoba’nın yaptığı ‘Equilibrium’ filmi de gösterilecek.