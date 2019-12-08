HUB Design ile Türk sanatçıların dünyaya açılma devri başlıyor

Üç Türk kadın girişimci tarafından kurulan şirket, sanatçı temsili üzerine yeni nesil bir anlayış geliştirerek dijital dünyanın gücünü kullanıyor.



Fransa’dan Amerika’ya En Önemli Galerilerle İş Birliği

HUB Design, kuruluşundan itibaren New York başta olmak üzere ABD’de ve temsilci bulundurduğu Londra, Paris ve Meksiko şehirlerinde galeriler ve kuratörlere Türk sanatçıları ve eserlerini tanıtmak, sanatçılarla atölye çalışmaları düzenlemek, sanat fuarlarına katılım düzenlemek ve sanatçıların temsilini sağlamak gibi alanlarda hizmet veriyor. Şirket, çalışmaları ile Türk sanatçıların dünya sanat ekonomisinden daha büyük pay almasını, Türk sanatının ve sanatçılarının daha geniş kitlelerce bilinir olmasını sağlıyor.



Fırat Neziroğlu, Ömür Tokgöz, Mutlu Başkaya, Gulveli Kaya, Barış Cihanoğlu, Esra Üner, Özge Günaydın, Oğuz Emre Bal, Akif Teoman, Dide Dinç Üstündağ, Lara Birgit Kamhi, Sera Camas ve Ege Serin, 2019 yılı boyunca HUB Design tarafından temsil edilen sanatçılardan bazıları. HUB Design’in portfolyosundaki sanatçılar ve eserleri instagram hesapları ve Artsy üzerinden takip edilebilir.



Özge Günaydın, “Ecrin Tekerlek”