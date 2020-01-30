Zeynep Korel kimdir ve kaç yaşında?

Oyuncu çift Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın büyük kızı olan Zeynep Korel, 1971 yılında dünyaya geldi. Aynı zamanda başarılı oyuncu Bergüzar Korel’in ablası. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik lisansı yaptıktan sonra Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi. Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşti ve Peru’da gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarladı. Bir kız çocuğu annesi olan Zeynep Korel, yurt dışında temizlik yaparak ve köpek bakıcılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Zeynep Korel, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Bergüzar Korel'in ablası olan Zeynep Korel, Kanal D ekranlarının sevilen magazin programı 2. Sayfa'ya katılarak bazı açıklamalarda bulundu.

Tanju Korel Hülya Darcan evliliğinin ilk çocuğu olan 1977 doğumlu Zeynep Korel, 2. Sayfa'da Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladığını anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep Korel, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdirdiğini söyledi.

Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil sözlerini sarf etti.

Bu açıklamaların ardından Bergüzar Korel’in avukatı Naim Karayaka; Bergüzar Korel’in, ablası Zeynep Korel’e uzaklaştırma kararı aldıracağını ve kendisine dava açacağını açıkladı.