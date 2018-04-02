Sevgilinize karşı daha toleranslı davranabilmenin 5 yolu

Onu sevdiğinizi kendinize hatırlatın

Ona kızdığınızda ve üstüne gitmeye hazırlandığınızda kendinize onu aslında ne kadar çok sevdiğinizi hatırlatın. Bir kaç dakika içerisinde sakinleştiğinizi göreceksiniz. O sizin düşmanınız ya da kötü biri değil sadece ona karşı minik öfkeler duyuyorsunuz. Ancak öfkeyi bastırmanın en güzel yolu onun yerine güzel şeyler koymaktır.

Onu kırabileceğinizi düşünün

Siz bu küçük kavgaları ve tartışmaların ilişkini ve sevgiliniz üzerinde bir soru yaratmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak zamanla bu küçük sorunlar toplanıp büyük sorunlar yaratabilir. Tolerans göstermediğiniz her durum karşı tarafta kırgınlıklara dönüşebilir. Kırgınlıklar ise zamanla ilişkiyi bitirir. Bu nedenle tolerans göstermeyerek onu kırabileceğinizi unutmayın.

Empati yapın, ya o size böyle davransaydı

Siz tolerans gösteremeyecek kadar dolu olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama eğer karşınızdakini seviyorsanız yapmanız gereken tek şey empati kurmaktır. Eğer o size karşı böyle sert olsaydı ve en ufak hareketinizde kükremeye başlasaydı kendinizi nasıl hissederdiniz. Nasıl hayal ettiniz mi?

Onu olduğu gibi kabullenmeyi deneyin

Onu tanıdığınızda da aynı insandı şimdi de aynı insan. Sadece onunla fazla vakit geçirdiğiniz için ona karşı daha rahat davranma lüksünü kendinizde görüyorsunuz. Ancak bu karşı tarafa biraz haksızlık değil mi? Sezar’ın hakkını Sezar!a verin ve onu olduğu gibi kabullenmeyi deneyin. Sevginin en büyük güzelliklerinden biri de bu değil mi?

Alışmaya çalışın

Belki karşı tarafında sizde hiç beğenmediği bazı özellikler vardır da size söylemiyordur. Bunu da sadece sizi kırmamak adına yapıyordur. Bu nedenle siz de onun bazı beğenmediğiniz ufak sorunlarını görmezden gelin ve kendinizi alıştırmaya çalışın. Göreceksiniz ki zamanla toleransınız artacak.