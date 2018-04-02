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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
02.04.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Sevgilinize karşı daha toleranslı davranabilmenin 5 yolu

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Sevgilinize karşı daha toleranslı davranabilmenin 5 yolu

Sevgilinizi çok seviyorsunuz ama onun bazı davranışlarına katlanamıyorsunuz. Bu nedenle de aranızda sık sık tartışmalar çıkıyor. Ancak biraz empati ve biraz da sağduyu ile bu kavgalara ve tartışmalara bir son vermek mümkün. İşte ona karşı toleranslı davranmayı size öğretebilecek bir kaç yol.

Onu sevdiğinizi kendinize hatırlatın

Ona kızdığınızda ve üstüne gitmeye hazırlandığınızda kendinize onu aslında ne kadar çok sevdiğinizi hatırlatın. Bir kaç dakika içerisinde sakinleştiğinizi göreceksiniz. O sizin düşmanınız ya da kötü biri değil sadece ona karşı minik öfkeler duyuyorsunuz. Ancak öfkeyi bastırmanın en güzel yolu onun yerine güzel şeyler koymaktır.

Onu kırabileceğinizi düşünün

Siz bu küçük kavgaları ve tartışmaların ilişkini ve sevgiliniz üzerinde bir soru yaratmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak zamanla bu küçük sorunlar toplanıp büyük sorunlar yaratabilir. Tolerans göstermediğiniz her durum karşı tarafta kırgınlıklara dönüşebilir. Kırgınlıklar ise zamanla ilişkiyi bitirir. Bu nedenle tolerans göstermeyerek onu kırabileceğinizi unutmayın.

Sevgilinize karşı daha toleranslı davranabilmenin 5 yolu

Empati yapın, ya o size böyle davransaydı

Siz tolerans gösteremeyecek kadar dolu olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama eğer karşınızdakini seviyorsanız yapmanız gereken tek şey empati kurmaktır. Eğer o size karşı böyle sert olsaydı ve en ufak hareketinizde kükremeye başlasaydı kendinizi nasıl hissederdiniz. Nasıl hayal ettiniz mi?

Sevgilinize karşı daha toleranslı davranabilmenin 5 yolu

Onu olduğu gibi kabullenmeyi deneyin

Onu tanıdığınızda da aynı insandı şimdi de aynı insan. Sadece onunla fazla vakit geçirdiğiniz için ona karşı daha rahat davranma lüksünü kendinizde görüyorsunuz. Ancak bu karşı tarafa biraz haksızlık değil mi? Sezar’ın hakkını Sezar!a verin ve onu olduğu gibi kabullenmeyi deneyin. Sevginin en büyük güzelliklerinden biri de bu değil mi?

Sevgilinize karşı daha toleranslı davranabilmenin 5 yolu

Alışmaya çalışın

Belki karşı tarafında sizde hiç beğenmediği bazı özellikler vardır da size söylemiyordur. Bunu da sadece sizi kırmamak adına yapıyordur. Bu nedenle siz de onun bazı beğenmediğiniz ufak sorunlarını görmezden gelin ve kendinizi alıştırmaya çalışın. Göreceksiniz ki zamanla toleransınız artacak.

 

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