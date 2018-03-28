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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Sadece bakkaldan alışveriş yapmış çocukların anlayacağı 5 şey

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Sadece bakkaldan alışveriş yapmış çocukların anlayacağı 5 şey

Şimdilerde neredeyse mahallelerimizin içine açılan büyük marketler ve AVM’ler nedeniyle eski mahalle bakkallarının tadını unuttuk. Oysa toptan yapılan alışverişler bir yanadır mahalle bakkalı abimizin jest dolu tavırlarıyla neşelenen bir çocuk olmak başkadır. Bu güzel durumları sadece mahalle bakkalından alışveriş yapmış çocuklar bilir.

25 liranın çıkmaması

Çocukken zaten kısıtlı bir bütçen vardır. Kola alsan cips alamazsın, cips alsan kolaya paran çıkmaz. Dolayısıyla ince hesaplar ve matematik önce bakkal hesabından öğrenillir. Ancak paran ucu ucunaysa sen elinde kuruşları hesaplarken o davudi sesiyle bakkal amca seslenir: ‘ Tamam, tamam sonra verirsin.’ İşte o anda dünyalar senin olur, mutluluktan zıplayarak mahalleye dönersin.

Sadece bakkaldan alışveriş yapmış çocukların anlayacağı 5 şey

Para üstünün sakızla ödenmesi

Bazen durum tam tersine dönebilir. Bir şey alırsın ve minik bir para üstü alman gerekir. Bu durumda ise jest yapma sırası size gelir. Bakkal amca para üstü yerine sakız uzatır, siz ise bu jesti büyük bir neşe içerisinde kabul edersiniz. Çünkü bakkala gönderilip bir şey alamayacakken en azından sakızla geri dönersiniz. Annenize ise üstü çıkmayınca sakız verdi bakkal amca der geçersiniz.

Sadece bakkaldan alışveriş yapmış çocukların anlayacağı 5 şey

Veresiye defterine yazdırmak

Şimdilerde herkesin kredi kartı varken geçmişte veresiye defterleri vardı. Alış veriş karşılıklı güven üzerine kuruluydu. Dolayısıyla anneniz evde olmadığında ya da ihtiyacınız olduğunda bakkal amcaya gidip ihtiyacınız olan şeyi alabiliyordunuz. Bakkal amca zaten sizin kim olduğunuzu bilir, anne babanızı tanır ve aldığınızı fazlası olmadan bakkal defterine işlerdi.

Sadece bakkaldan alışveriş yapmış çocukların anlayacağı 5 şey

Tezgah önü yenilikleri keşfetmek

Bakkala ne almaya giderseniz gidin en güzel şeyler şüphesiz tezgahın en önüne dizilmiş olurdu. Kendi çapında pazarlama teknikleri olan bakkal amca o dönemin çocukların aklına alan ürünlerini bu şekilde en öne dizerdi ki siz çocuk aklınız kalmadan oradan ayrılamayın diye. Leblebi tozları, üçgen kolonyalar, su fışkırtan yüzükler, hepsi en ön sırada bizi beklerdi.

Tek tek alış veriş yapmak

Bakkala gitmek eskiden bir çocuğun yapabileceği en güzel etkinliklerden biriydi. Dolayısıyla önce anneden koparılan parayla bakkala koşulur en sevilen şeyler alınırdı. Sonra ise para koparabileceğiniz diğer sevdiklerimizi yoklar aldığımız her kuruşu anında bakkal amcaya yatırırdık. Evde fazladan bir şey de stoklanmadığından gün içinde bol bol bakkala gidip gelirdik.

 

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