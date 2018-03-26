Oylum Talu'nun zor anları! Metin Hara o soruyu sorunca...
Metin Hara, yeni çıkarttığı iki kitabın tanıtımı için geçtiğimiz gün Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına katıldı. Talu, programın başında yeni çıkan kitapları okuduğunu belirtince, Hara'dan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı...
Metin Hara geçtiğimiz hafta İyiliğin Bilim Hali ve İyiliğin Hareket Hali adında iki yeni kitap çıkardı. Kitaplarının tanıtımı için Oylum Talu'nun Habertürk'te sunduğu Burası Haftasonu programına katıldı.
'DAHA ÇIKALI BİRKAÇ GÜN OLDU...'
Oylum Talu programın başında Metin Hara'ya kitaplarıyla ilgili soru yöneltmeden önce "Ben bu kitapları okudum" dedi. Söz hakkı kendisine geçen Metin Hara ise lafına "Ne kadar kısa zamanda okudunuz, daha çıkalı birkaç gün oldu" diyerek başladı. Bunu duyan Oylum Talu "Ama.." diyerek kendisini savunacakken Metin Hara'nın lafının devamı geldi: Bunun için teşekkür ederim...
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