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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
31.10.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Oya ve Avni Küpeli'nin oğlu Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında?

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Oya ve Avni Küpeli'nin oğlu Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında?

Emekli basketbol spikeri Avni Küpeli'nin oğlu olan Cenk Küpeli, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, TRT'nin eski spikerlerinden Avni Küpeli'nin oğlu Cenk Küpeli kimdir? İşte, Demet Şener ile nikah masasına oturan Cenk Küpeli hakkında merak edilen bazı bilgiler

Cenk Küpeli, Demet Şener ile dünyaevine girmesinin ardından pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. 

Demet Şener ile nikah masasına oturması dolayısıyla magazin sayfalarına konu olan Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CENK KÜPELİ'DEN AİLESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Demet Şener ile eski basketbolcu Cenk Küpeli geçtiğimi haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti.

Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti.

Uzun süredir sessiz olan Cenk Küpeli’nin ailesi suskunluğunu bozdu.

Cenk Küpeli’nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ilk kez konuştu; Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.

Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.

2.Sayfa programına konuşan Avni Küpeli sözlerine söyle devam etti; Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz.

Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor.

Haberlerin ardından Cenk Küpeli yazılı basın açıklaması yaptı.

"Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil kendi kararımın bir sonucudur. Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir."

"Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum.Daha fazla bu konu ile gündeme gelmek istemiyorum. Teşekkür ederim."

 

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