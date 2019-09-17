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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
17.09.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Neslican Tay kimdir nereli ve kaç yaşında?

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Neslican Tay kimdir nereli ve kaç yaşında?

Neslican Tay, son günlerde kansere karşı verdiği mücadele nedeniyle birçok kişinin yakından takip ettiği isim olmaya devam ediyor. 4. kez kansere yakalanan genç Neslican, yumuşak doku ve akciğer gibi kanser türleriyle mücadele etmiştir. Peki, Neslican Tay kimdir ve kaç yaşında? İşte, kanserle mücadele eden genç kız hakkında bazı bilgiler

Hayata bakış açısı ve pozitif duruşuyla 7'den 70'e geniş bir kitlenin sevgisini kazanan Neslican Tay, kanser hastalığına karşı 3 kez ciddi bir mücadele vermiş ve dördüncü kez amansız hastalığa yakalanmıştır. Peki, Neslican Tay kimdir ve kaç yaşında? İşte, Neslican Tay hakkında Ayşe Arman'ın yazısı ve detaylı bilgiler

NESLİCAN TAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.

NESLİCAN TAY'IN AYŞE ARMAN'LA RÖPORTAJI İÇİN TIKLAYIN

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