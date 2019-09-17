Neslican Tay kimdir nereli ve kaç yaşında?
Neslican Tay, son günlerde kansere karşı verdiği mücadele nedeniyle birçok kişinin yakından takip ettiği isim olmaya devam ediyor. 4. kez kansere yakalanan genç Neslican, yumuşak doku ve akciğer gibi kanser türleriyle mücadele etmiştir. Peki, Neslican Tay kimdir ve kaç yaşında? İşte, kanserle mücadele eden genç kız hakkında bazı bilgiler
Hayata bakış açısı ve pozitif duruşuyla 7'den 70'e geniş bir kitlenin sevgisini kazanan Neslican Tay, kanser hastalığına karşı 3 kez ciddi bir mücadele vermiş ve dördüncü kez amansız hastalığa yakalanmıştır. Peki, Neslican Tay kimdir ve kaç yaşında? İşte, Neslican Tay hakkında Ayşe Arman'ın yazısı ve detaylı bilgiler
NESLİCAN TAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle