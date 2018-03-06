Mutlu çiftlerin yatağa girmeden önce yaptıkları 6 şey

Birbirlerini sevdiklerini söylerler
Size çok klişe gibi gelebilir ama yatmadan önce birbirini sevdiğini söyleyen çiftler mutlu çiftlerdir. Çünkü yatakta gözlerini kapatmadan önce birbirine bu sözcüğü söylemenin değeri her şeyden büyüktür. Bunu bilen mutlu çiftler bu ritüeli asla atlamaz.
Aynı anda yatağa girmeye özen gösterirler
Aynı anda yatağa girmek çok önemlidir. Çünkü yatakta birbirinize ayıracağınız o küçücük zamanın önemi paha biçilmezdir. Birlikte yatağa girdiğinizde konuşacak, birbirinize dokunacak, günün yorgunluğunu paylaşacak zamanınız olur. Bu nedenle mutlu çiftler yatağa birlikte girer.
Telefonlar ve diğer aletler kapatılır
Yatakta telefona ya da tablete bakmak sağlığınız için de zararlıdır, ilişkiniz için de. Çünkü birbirinizle ilgileneceğinize telefonunuza bakar ve yüzünüzü bile göremeden huzursuz bir şekilde uykuya dalarsınız. Oysa mutlu çiftler için yatakta sadece iki kişi vardır ve diğer her şey fazladır.
İyi bir gece uykusu için gerekeni yaparlar
İyi bir gece uykusu için seks yapmak ve birbirine dokunmak çok iyi bir fikirdir. Bu size romantizm dışı gelebilir ama tam tersi romantizmi ateşlemenin de güçlü bir yoludur. Mutlu çiftler sevişmeye yer arar. Bu nedenle iyi bir uyku için bile seks yapılabilir.
Birbirlerine güzel şeylerden bahsederler
Yatmadan önce çiftlerin birbirleriyle konuşması çok önemlidir. Günün stresinden uzaklaşmak ve güzel bir uyku uyumak için özellikle o günün güzel bir anından bahsetmek güzel bir pratiktir. Tüm mutlu çiftler gibi bunu siz de mutlaka denemelisiniz.
Aralarındaki sorunları halledip yatağa girerler
Mutlu çiftler mutluluğun tüm sırlarına vakıftır. Bu nedenle yatağa küs girmenin insanı nasıl mutsuz edebileceğini bilirler. Bu nedenle de yatağa girmeden önce problemlerini çözerler ve kesinlikle yatakta küs yatmazlar.
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