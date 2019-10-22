İşadamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında?
Yiğit Doğan Çelik ile hayatını birleştiren Gülnur Güneş, düğünü ile magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok ünlü ismin düğününe katılım sağladığı Gülnur Güneş, biyografisi ile son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gülnur Güneş, magazin dünyasının gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Düğününe birçok ünlü ismin katıldığı Gülnur Güneş, İşadamı Metin Güneş'in ise kızıdır. İşte, Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında? İşte, yakın zamanda dünya evine giren Gülnur Güneş hakkında bazı bilgiler
GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?
Gülnur Güneş, 1988 yılında dünyaya geldi. Üniversitede Avrupa Birliği İlişkileri okudu ancak eğitim almak istediği konu başkaydı. Küçüklüğünden beri her zaman modaya ilgili olan Gülnur Güneş, yıllar sonra İstanbul Moda Akademisi ile (İMA) tanıştı. İMA’da marka yönetimi eğitimi aldı. Sonra iki yıl moda eğitimi gördü. Altı ay Özlem Kaya’nın, bir yıl da Nur Yerlitaş’ın yanında staj yaptı. Yaklaşık dört buçuk yıl çalışmalar yaptıktan sonra 2012 yılında kendi markasını kurdu. Ünlü isimlerle çalışan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.
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