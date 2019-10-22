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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

İşadamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında?

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İşadamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında?

Yiğit Doğan Çelik ile hayatını birleştiren Gülnur Güneş, düğünü ile magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok ünlü ismin düğününe katılım sağladığı Gülnur Güneş, biyografisi ile son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Gülnur Güneş, magazin dünyasının gündemindeki isim olmaya devam ediyor. Düğününe birçok ünlü ismin katıldığı Gülnur Güneş, İşadamı Metin Güneş'in ise kızıdır. İşte, Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında? İşte, yakın zamanda dünya evine giren Gülnur Güneş hakkında bazı bilgiler

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Gülnur Güneş, 1988 yılında dünyaya geldi. Üniversitede Avrupa Birliği İlişkileri okudu ancak eğitim almak istediği konu başkaydı. Küçüklüğünden beri her zaman modaya ilgili olan Gülnur Güneş, yıllar sonra İstanbul Moda Akademisi ile (İMA) tanıştı. İMA’da marka yönetimi eğitimi aldı. Sonra iki yıl moda eğitimi gördü. Altı ay Özlem Kaya’nın, bir yıl da Nur Yerlitaş’ın yanında staj yaptı. Yaklaşık dört buçuk yıl çalışmalar yaptıktan sonra 2012 yılında kendi markasını kurdu. Ünlü isimlerle çalışan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.

 
  

Dijitalleşme, ticaretin temeli olan ikili ilişkileri de dönüştürüyoritelligence Türkiye ve Olmadık Projeler’in katkılarıyla hazırlanan Dijital.İZ’in bu haftaki bölümünde; Koçtaş CEO’su Alp Önder Özpamukçu ve itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdulbahri Danış, ülkemiz ve dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan ev geliştirme sektöründe dijital dönüşümün anlamını, sağladığı avantajları ve Koçtaş’ın dijitalleşme yolculuğunu anlattı. (Sponsorlu içerik)
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