Gönülleri fethedip geldiler
Üyelerinin çoğu üniversite öğrencilerinden ve gezginlerden oluşan İnter Turkey'den örnek davranış...
Sosyal medya üzerinden aktivite ve yardımlaşma organize eden grup, 16-18 Mart tarihlerinde Doğu Ekspresi treniyle Kars'taki okullara hediyer götürdü.
Yurdun dört bir yanından 120 gezgin, Gönül Treni ismini verdikleri projeyle sırt çantalarına doldurdukları oyuncak, kırtasiye ve giyecek malzemeleriyle birlikte Doğu Ekspresi'ne binerek, sırtlarında taşıdıkları sevgi dolu malzemeleri çocuklara ulaştırdı.
Toplamda yedi okulu hediyelerini ulaştıran ekip çocuklarla oyun oynayıp çeşitli aktiviteler yaptılar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle