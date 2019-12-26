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Hayat
26.12.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Enes Batur öldü mü? Sosyal medyada Enes Batur öldü iddiası!

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Enes Batur öldü mü? Sosyal medyada Enes Batur öldü iddiası!

'Enes Batur öldü' şeklinde sosyal medyada oluşan gündem, araştırmalara neden oldu. 'Enes Batur öldü mü?' şeklindeki sorulara yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, sosyal medyada çeşitli etiketlerle gündeme gelen 'Enes Batur öldü mü?' sorusuna yönelik bazı detaylar

Sosyal medyada 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' şeklinde oluşturulan etiketlerle öldüğüne dair vurgu yapılan Enes Batur, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım gerçekleştirdi. 

Enes Batur, yaptığı paylaşımda, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesinde bulundu.

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