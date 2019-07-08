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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
08.07.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında? Adriana Lima'nın sevgilisi olduğu iddia edildi

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Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında? Adriana Lima'nın sevgilisi olduğu iddia edildi

Emir Uyar, Adriana Lima ile anılmasının ardından kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim oldu. Aile şirketi olan Permak Holding'te Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Emir Uyar, Dominica'nın Türkiye Fahri Konsolosluğunu da yürütmektedir. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Emir Uyar, son günlerde adının Adriana Lima ile anılmasının ardından magazin dünyasının yakından takip ettiği isim oldu. Bir holdingin başkan yardımcısı olarak görev alan Emir Uyar, grubun enerji işlerin başında bulunuyor. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

EMİR UYAR KİMDİR?

Emir Uyar, 1982 yılında dünyaya geldi. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur. Buradaki mezuniyetinin ardından University of Southern California'da (USC) işletme ve ekonomi alanında eğitim alan Emir Uyar, mezuniyetinin ardından Permak Makina'da çıraklık yaptı. Dört yıl sonra, 2010 yılında holding içerisinde Gayrimenkul, Enerji ve Teknoloji yatırım gruplarından sorumlu kişi olarak göreve başlamıştır.

Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.

ADRİANA LİMA İLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Adriana Lima, Türk iş  adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. İkili yata binerken objektiflere yakalandı.

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