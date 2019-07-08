Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında? Adriana Lima'nın sevgilisi olduğu iddia edildi
Emir Uyar, Adriana Lima ile anılmasının ardından kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim oldu. Aile şirketi olan Permak Holding'te Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Emir Uyar, Dominica'nın Türkiye Fahri Konsolosluğunu da yürütmektedir. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Emir Uyar, son günlerde adının Adriana Lima ile anılmasının ardından magazin dünyasının yakından takip ettiği isim oldu. Bir holdingin başkan yardımcısı olarak görev alan Emir Uyar, grubun enerji işlerin başında bulunuyor. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
EMİR UYAR KİMDİR?
Emir Uyar, 1982 yılında dünyaya geldi. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur. Buradaki mezuniyetinin ardından University of Southern California'da (USC) işletme ve ekonomi alanında eğitim alan Emir Uyar, mezuniyetinin ardından Permak Makina'da çıraklık yaptı. Dört yıl sonra, 2010 yılında holding içerisinde Gayrimenkul, Enerji ve Teknoloji yatırım gruplarından sorumlu kişi olarak göreve başlamıştır.
Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.
ADRİANA LİMA İLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. İkili yata binerken objektiflere yakalandı.
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