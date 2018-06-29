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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.06.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Büyüyen Bir Aileye Sahip Olmak Kariyeriniz için Ne Anlama Gelecek?

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Büyüyen Bir Aileye Sahip Olmak Kariyeriniz için Ne Anlama Gelecek?

Özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte çoğu çalışan kadın, ‘Çocuk da yaparım, kariyer de’ durumuna gelmek zorunda kalıyor. Hem iş yaşantısı hem de bebek arasında ise nasıl idare edeceği konusunda zorlu bir süreçten geçiyor. Tabii bu durum babalar için de geçerli. Çünkü değişen yaşam şartlarında artık ebeveynlik roller de eşit olarak dağıtılıyor. Bu nedenle bir çok Avrupa ülkesinde babalar da anneler gibi izinlerle ailesine destek olabiliyor. Fakat ülkemizde maalesef henüz erkeklere annelerle eşit bir izin şansı verilmiyor.

Peki hamilelikle birlikte hayatınızda neler değişiyor?

 Çalışan kadınlar da çalışmayanlarla aynı sağlık koşullarına sahip bebekler doğuruyorlar. Eğer anne adayı çok ağır şartlarda çalışmıyorsa ve daha önceden sahip olduğu kronik bir rahatsızlığı bulunmuyorsa diğer çalışmayan anneler gibi normal hamilelikler geçiriyorlar. Hatta yapılan araştırmalar çalışan kadınların genellikle daha iyi bir gebelik hali yaşadıklarını ortaya koyuyor. Yani aktif bir gebelik çok daha iyi.

 

İş hayatında yaşanılanlar neler?

 Gebelik anneler için son derece normal bir süreç olarak algılandığında ve düşü ve erken doğum riski gibi durumlar söz konusu olmadıkça annelerin çalışmasında bir sakınca görülmüyor. Ancak tabii ki her koşul kendi özel durumlarını doğuracağından ev ve iş yerinin mesafesi, işin stres durumu ve ağırlığı gebelerin iş hayatlarını etkileyebiliyor.

Büyüyen Bir Aileye Sahip Olmak Kariyeriniz için Ne Anlama Gelecek

 

Hamileyken ne kadar süre çalışabilirsiniz?

 Kadınlar son yıllarda iş hayatında oldukça aktif bir şekilde rol alıyor. Ancak yasalar kadınların 32. Gebelik haftasından itibaren doğum izni alabileceğini söylüyor. Eğer sağlık durumunuz el veriyosa doctor raporu ve şirketin izniyle birlikte 37. Haftaya kadar çalışmaya devam edip, çalıştığınız süreyi doğum sonrası izninize ekleyebiliyorsunuz. Çoğu anne adayı doğumdan sonra çocuğuyla daha fazla vakit geçirebilmek için bu şekilde izin kullanmayı tercih ediyor.

Büyüyen Bir Aileye Sahip Olmak Kariyeriniz için Ne Anlama Gelecek

 

Doğum sonrası iş yerinde anneleri neler bekliyor?

 Doğum sonrasında kariyerinize odaklanmak eskisi gibi kolay olmuyor. Çoğu anne işe başlayacağı tarihten önce strese girmeye başlıyor. Çünkü bebekten ayrılma düşüncesinin verdiği stress anneleri oldukça yoruyor. Ancak merak etmeyin, çoğu anne işe başladıktan sonra kolayca duruma adapte oluyor. Bebekleri ve işleri arasındaki dengeyi kısa sürede bulabiliyor.

 Annelere iş başlangıcından sonra verilen günde 1.5 saatlik emzirme izni de annenin bebeğini görmesi ve iyi olduğundan emin olabilmesi için rahatlatıcı olabiliyor. Ancak büyük şehirlerde bu süre içerisinde eve gidip dönmek mümkün olmadığından çoğu anne bu saatleri birleştirip haftanın belli bir gününde toplu olarak kullanmayı tercih ediyor.

Büyüyen Bir Aileye Sahip Olmak Kariyeriniz için Ne Anlama Gelecek

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