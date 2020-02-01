Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında ve nereli?

Son olarak 'Benim Tatlı Yalanım' adlı dizide rol alan Aslı Bekiroğlu, 'Jet Sosyete', 'Dudullu Postası', 'Gülümse Yeter', 'Adı Mutluluk' ve 'Beni Böyle Sev' adlı dizilerde boy gösterdi. Aslı Bekiroğlu ayrıca; 'İkimizin Yerine' ve 'Yol Arkadaşım' filmlerinde de rol aldı. İşte, Aslı Bekiroğlu hakkında tüm merak edilenler...

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu. Bir zamanlar popüler olan "Vine" isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Küçük yaşlardan beri oyunculuğu ilgi duyan ve Vine'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan "Beni Böyle Sev" dizisinde yaşadı. Bu dizinin ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk ve 2016'da "Gülümse Yeter" dizilerine boy gösterdi.

Güzel oyuncu , Tv8 ekranlarından yayınlanan senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizisi Jet Sosyete'de, "Melike" karakterine hayat verdi.