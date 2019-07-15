Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında?
Emir Uyar, Adriana Lima ile adının anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir tatil mekanında Emir Uyar ile el ele görüntülenen ünlü manken Adriana Lima magazin gündeminin önemli bir gündemini oluşturmuştu. Peki, Adriana Lima'nın sevgisi Emir Uyar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar, son günlerde magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Adriana Lima ile el ele görüntülenen Emir Uyar, internet üzerinden sıkça sorgulanan isim olmuştu. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
EMİR UYAR KİMDİR?
Emir Uyar, 1982 yılında dünyaya geldi. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur. Buradaki mezuniyetinin ardından University of Southern California'da (USC) işletme ve ekonomi alanında eğitim alan Emir Uyar, mezuniyetinin ardından Permak Makina'da çıraklık yaptı. Dört yıl sonra, 2010 yılında holding içerisinde Gayrimenkul, Enerji ve Teknoloji yatırım gruplarından sorumlu kişi olarak göreve başlamıştır.
Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.
Türk iş adamı Emir Uyar Adriana Lima ile Mikonos adasında el ele görüntülenmiş, ikili yata binerken objektiflere yakalanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle