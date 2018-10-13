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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kelebek
13.10.2018 - 23:38, Son Güncelleme:

Hastaneden kaçış!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hastaneden kaçış!

Berkay tedavi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu oldu. Ünlü şarkıcı, avukatı basın açıklaması yaparken hastanenin otoparkından gizlice çıkmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu.

ARDA Turan’la kavga sırasında burnu kırılan Berkay, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Berkay, hastanenin otoparkında kafasına örttüğü kapüşonuyla çıkarken, güvenlik görevlileri basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Aynı dakikalarda avukatı Ayşegül Mermer de basın açıklaması yaptı. Mermer, “Arda Turan belinde ruhsatsız silahıyla hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Arda Turan, Berkay Şahin’e saldırdı, hastaneye ruhsatsız silahla girdi, bilinçsizce ateş etti. Yasalar çerçevesinde bunun özrü yoktur” dedi.

CEZASINI ÇEKECEK
Avukat Mermer ayrıca Berkay Şahin’in kamuoyuna yazdığı mektubu da basın mensuplarıyla paylaştı. İşte Berkay’ın kaleme aldığı o mektup: “Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum. Eşimden ve Aslıhan Turan’dan özür diliyorum. Erkek adam kavga eder. Senin yanına gelip ‘Karımı bırakıp, yarım saate senin yanına geleceğim’ dediğin kişiden kafanı çevirdiğin an yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Kendisine de şunu söyledim. ‘Şikâyetçi olmamamı istiyorsunuz, iki şartım var. Karımdan, benden, kendi karısından bütün bu hareketleri adına özür dileyecek. Sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimizi ilettik. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldi. Burası, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. Cezasını çekecek.” 

'BURADA 3 SUÇ VAR'
Ceza hukukçusu avukat Erol Şahin olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hastane bir meskûn mahal değildir. Bina içinde, hastanede ateş etmiş. Bu hareket ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçudur. Bir de burnunu kırdığın bir hasmın içerideyse bu silahla tehdittir. Savcı Arda Turan’a üç suçtan dava açar. Birincisi ‘Silahla Tehdit’. Ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. İkincisi ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasıdır’, ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapistir. 3’ncü suç da ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçudur. Bu da 6136 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereği cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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