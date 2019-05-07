Güllaç nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli güllaç tarifleri
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, iftar sofralarının baş tacı olan güllaç tarifleri de internette en fazla araştırılan konulardan biri haline geldi. Özellikle iftar hazırlığı yapan ev hanımları, lezzetli ve yapımı kolay güllaç tariflerini araştırıyor. Peki, güllaç nasıl yapılır? Lezzetli güllacın püf noktaları nelerdir? İşte, midenizi yormayacak, yapımı kolay ve pratik güllaç tarifleri...
Ramazan denildiğinde, ilk olarak akla hafif ve lezzetli tadıyla güllaç geliyor. Geleneksel tatlıların adeta demirbaşı olan güllaç, lezzetli iftar sofraları hazırlamak isteyen ev hanımlarının da favorileri arasında yer alıyor. Peki, kokusu ve tadıyla damaklara hitap eden, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç nasıl yapılır? İşte, pratik ve lezzetli güllaç tarifleri.
MALZEMELER
10 Güllaç yaprağı
1,5 litre süt
2 bardak şeker
Parça ceviz
Gül suyu (İsteğe göre)
Vanilya
Üzeri için malzemeler
File fıstık
Ceviz
Nar
Antep fıstığı (Toz halinde)
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencerenin içine süt ve şeker konulur ve şeker eriyinceye kadar ısıtın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Süt el yakmayacak bir kıvamdayken altını kapatın.
Güllaç yaprakları ortadan ikiye kırın. Derin bir tepsiye 2 kepçe süt alıp üzerine güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine koyun. Üzerine tekrar süt dökün. Beşinci sıradan sonra üzerine ceviz dökün. Kalan süt ve güllacı da aynı şekilde cevizlerin üzerine sırayla koyun. Dilerseniz son bir bardak sütün içine gül suyu koyup bu şekilde dökebilirsiniz.
Daha sonra tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine nar, fıstık ve fıstık veya vişne dökerek servis edebilirsiniz.
ÇİLEKLİ GÜLLAÇ TARİFİ
MALZEMELER
8 adet güllaç yaprağı
5 su bardağı süt
yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı gül suyu
yarım su bardağı file badem
300 gr doğranmış çilek
Servisi için:
5 adet orta boy çilek
4 yemek kaşığı toz antep fıstığı1 yemek kaşığı
1 avuç file badem
HAZIRLANIŞI
Sütü derin bir tencereye aktarın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamakta olan sütü ocaktan alın. Toz şekeri ekleyip bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak erimesini sağlayın. Gül suyunu ekleyip ılınması için 2-3 dakika kadar bekletin.
Güllaç yapraklarını küçük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Aralara file badem serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tekrarlayın.
Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine dikkatlice gezdirin. Kuru bir bölüm kalmamasına dikkat edin. Tatlıyı, sütlü şerbetini çekmesi için oda ısısında en az 10 dakika kadar bekletin. İlk başta fazla gibi gözüken süt miktarını güllaç yapraklarının çektiğini göreceksiniz.
Şerbetini çeken tatlıyı keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyin. Dilimlerin geniş bölümlerine gelecek şekilde ortadan ikiye kestiğiniz çilekleri yerleştirin. Kenar kısımlarına toz Antep fıstığı, üst kısımlarına file badem serpiştirin.
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