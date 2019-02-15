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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
15.02.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? 5 altın bileziğin kazananı kura sonucunda belli oldu

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? 5 altın bileziğin kazananı kura sonucunda belli oldu

Gelinim Mutfakta 15 Şubat Cuma günü yayınlanan 240. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Haftanın finalinde beş altın bileziği kazanan gelin kura çekimiyle belirlendi. Peki, kura sonucunda kim kazandı, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

Hafta için her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta 240. Bölümüyle 48. Haftayı tamamladı. Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde; Ezgi ve Sina arasındaki yardımlaşma Gülcan'ın dikkatini çekti. Ezgi, üst üste çeyrek altın kazanan Nergis'in havalandığını ifade etti. Gün sonunda gelinlerden biri 5 altın bilezikle ödüllendirilirken; bir gelin-kaynana ekibi Gelinim Mutfakta yarışmasına ve altınlara veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi

Gelinim Mutfakta'nın 15 Şubat 2019'da yayınlanan 239. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "muzlu milföy" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 15 puan toplayan Ezgi, gün birincisi oldu ve çeyrek altını aldı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Sina ve Gülcan son ikiye kaldı. Sina ve kayınvalidesi Songül, 45 puanla yarışmaya veda etti. 58 puan toplayan Gülcan elenmekten kurtuldu. Sıra haftanın birincisini geldiğinde ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Ezgi ve Nergis 68 puanla birinciliği paylaştı. Bileziklerin kazananı kura sonucunda belli oldu. Kurada çıkan Ezgi, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

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