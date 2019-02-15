Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? 5 altın bileziğin kazananı kura sonucunda belli oldu
Gelinim Mutfakta 15 Şubat Cuma günü yayınlanan 240. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Haftanın finalinde beş altın bileziği kazanan gelin kura çekimiyle belirlendi. Peki, kura sonucunda kim kazandı, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Hafta için her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta 240. Bölümüyle 48. Haftayı tamamladı. Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde; Ezgi ve Sina arasındaki yardımlaşma Gülcan'ın dikkatini çekti. Ezgi, üst üste çeyrek altın kazanan Nergis'in havalandığını ifade etti. Gün sonunda gelinlerden biri 5 altın bilezikle ödüllendirilirken; bir gelin-kaynana ekibi Gelinim Mutfakta yarışmasına ve altınlara veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?
Gelinim Mutfakta'nın 15 Şubat 2019'da yayınlanan 239. Bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "muzlu milföy" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 15 puan toplayan Ezgi, gün birincisi oldu ve çeyrek altını aldı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Sina ve Gülcan son ikiye kaldı. Sina ve kayınvalidesi Songül, 45 puanla yarışmaya veda etti. 58 puan toplayan Gülcan elenmekten kurtuldu. Sıra haftanın birincisini geldiğinde ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Ezgi ve Nergis 68 puanla birinciliği paylaştı. Bileziklerin kazananı kura sonucunda belli oldu. Kurada çıkan Ezgi, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.
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