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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
05.05.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

Ceren Hindistan için hastaneden açıklama

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Ceren Hindistan için hastaneden açıklama

İki yıl üç aylık kızının kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava da açılan oyuncu Ceren Hindistan hakkında hastaneden de bir açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;

"Memorial Şişli Hastanesinde tedavi gören küçük Arya’nın tedavisi, annesi Ceren Hindistan tarafından kesilmek istenmiş olup, yapılan tıbbi değerlendirmede sözkonusu tedavinin çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde tıbben zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Bu durum anneye defalarca açıklanmış olmasına rağmen, tedavinin reddedilmesi üzerine, konunun hassasiyeti de gözetilerek 5 Ocak 2018 tarihinde adli mercilere kurumumuzun görevi gereği gerekli bildirim yapılmıştır. Bu bildirim sağlık hukuku mevzuatı açısından zorunludur ve hastanemiz bu sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu aşamadan sonra adli mercilerce, küçük Arya için en doğru kararın verileceğine dair güvenimiz tamdır.

Küçük Arya’nın hastanemize ilk başvurusundan bugüne kadar tüm tıbbi kararlar “Çocuğun Üstün Yararı” gözetilerek verilmiştir. Tüm sağlık profesyonellerimiz küçük Arya’nın sağlık sorunlarına odaklanmıştır ve gerekli tedavisi ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Buna karşın, Ceren Hindistan’ın, doğrudan tarafı olmadığımız bir hususta hastanemize husumet yöneltmesi, duygusallık sınırlarını aşarak, hastanemiz tüzel kişiliğine ve sağlık çalışanlarımıza yönelik mesnetsiz, gerçek dışı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte iddia ve ithamlarda bulunması son derece üzücüdür.

Bir anne olan Sn. Ceren Hindistan’ı anlamaya çalışmakla beraber, hastane olarak hayati risk taşıyan bir çocuğun tedavi hakkını korumaya çalışmayı amaçladığımızın ve tedavisinin bu konuda uzman herhangi bir sağlık kuruluşunda devamının sağlanabilmesi için yasal bildirim yükümlülüğümüz yerine getirdiğimizin bilinmesini isteriz.

Bu süreçle alakalı olarak Sn. Ceren Hindistan tarafından yapılan ve yapılmaya devam eden, kendisi aleyhine hukuksal sorumluluklar doğuracak nitelikteki açıklamaları hastane yönetimi tarafından değerlendirilmekte olup, gerekli yasal mekanizmalar pazartesi günü harekete geçirilecektir."

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