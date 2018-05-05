Ceren Hindistan için hastaneden açıklama
İki yıl üç aylık kızının kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava da açılan oyuncu Ceren Hindistan hakkında hastaneden de bir açıklama geldi.
Hastaneden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;
"Memorial Şişli Hastanesinde tedavi gören küçük Arya’nın tedavisi, annesi Ceren Hindistan tarafından kesilmek istenmiş olup, yapılan tıbbi değerlendirmede sözkonusu tedavinin çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde tıbben zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Bu durum anneye defalarca açıklanmış olmasına rağmen, tedavinin reddedilmesi üzerine, konunun hassasiyeti de gözetilerek 5 Ocak 2018 tarihinde adli mercilere kurumumuzun görevi gereği gerekli bildirim yapılmıştır. Bu bildirim sağlık hukuku mevzuatı açısından zorunludur ve hastanemiz bu sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu aşamadan sonra adli mercilerce, küçük Arya için en doğru kararın verileceğine dair güvenimiz tamdır.
Küçük Arya’nın hastanemize ilk başvurusundan bugüne kadar tüm tıbbi kararlar “Çocuğun Üstün Yararı” gözetilerek verilmiştir. Tüm sağlık profesyonellerimiz küçük Arya’nın sağlık sorunlarına odaklanmıştır ve gerekli tedavisi ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Buna karşın, Ceren Hindistan’ın, doğrudan tarafı olmadığımız bir hususta hastanemize husumet yöneltmesi, duygusallık sınırlarını aşarak, hastanemiz tüzel kişiliğine ve sağlık çalışanlarımıza yönelik mesnetsiz, gerçek dışı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte iddia ve ithamlarda bulunması son derece üzücüdür.
Bir anne olan Sn. Ceren Hindistan’ı anlamaya çalışmakla beraber, hastane olarak hayati risk taşıyan bir çocuğun tedavi hakkını korumaya çalışmayı amaçladığımızın ve tedavisinin bu konuda uzman herhangi bir sağlık kuruluşunda devamının sağlanabilmesi için yasal bildirim yükümlülüğümüz yerine getirdiğimizin bilinmesini isteriz.
Bu süreçle alakalı olarak Sn. Ceren Hindistan tarafından yapılan ve yapılmaya devam eden, kendisi aleyhine hukuksal sorumluluklar doğuracak nitelikteki açıklamaları hastane yönetimi tarafından değerlendirilmekte olup, gerekli yasal mekanizmalar pazartesi günü harekete geçirilecektir."
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