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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.04.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Ceren Hindistan: Hangi anne böyle bir şey yapar?

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Ceren Hindistan: Hangi anne böyle bir şey yapar?

Manken Ceren Hindistan'ın hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istemediği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hindistan, 'Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü?' dedi.

İddiaya göre; manken Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz 14 Mart'ta, kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Çifte, kızlarının tedavi olması gerektiği söylendi. Fakat, Hindistan, küçük kızlarının kemoterapi almasını istemedi, tedavisi tamamlanmadan Arya'yı evlerine götürdü. Hastane yönetimi Arya'nın tedavi görmezse öleceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Yönetim; Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti. Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istendi. Çıkan haberlerin ardından Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından 'hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar.' açıklamasını yaptı. 

EVLADIMA BÖYLE BİR KÖTÜLÜK YAPABİLİR MİYİM?

Konu ile ilgili bilgi veren Hindistan şunları söyledi; 'Nasıl güzel mesajlar alıyorum çok teşekkür ederim. Allah hepimizin evlatlarını korusun, evlatla sınamasın. Arya Rima böbreğinden rahatsızdı ve ameliyat oldu. Böbreği alındı. Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü? Hangi anne böyle bir şey yapar. Uyurken sabaha kadar 50 defa saçını okşadığım, kokladığım evladıma böyle bir kötülük yapabilir miyim?

Babası da ben de bu süreci en iyi şekilde atlattık şükürler olsun ki! Ümit bey her daim her an yanımızdaydı. Ne yazık ki hastanemizdeki eksikler sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar. Bir çeşit kuyruk acısı. Babası ve annesi olarak gerekli işlemlerimizi yapacağız.'

Ceren Hindistan: Hangi anne böyle bir şey yapar

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