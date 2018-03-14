NİSAN TAKVİMİNDE YER ALAN KONSERLER, TİYATROLAR

İSTANBUL’DA NELER VAR?

Video kanallarında kısa sürede 197 bini aşkın aboneye, milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Evet Ne Söylüyorduk grubu 6 Nisan’da Jolly Joker Beyoğlu’nda olacak. Aynı sahnede 7 Nisan’da kendine has tarzı ve gönüllerde yer etmiş romantik şarkılarıyla Halil Sezai yer alacak. Mekânın 14 Nisan’daki konuğu Yaşar, 20 Nisan’daki konuğu ise Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar olacak.

Albümlerinin yanı sıra canlı performansıyla ilgi gören sanatçı Berkay, 6 Nisan’da Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak. 7 Nisan’da Hakan Altun, 10 Nisan’da Babala Parti ile Oğuzhan Uğur, 12 Nisan’da Can Bonomo, 13 Nisan’da Cem Adrian, 14 Nisan’da Levent Yüksel, 18 Nisan’da Yeni Türkü, 19 Nisan’da Mirkelam, 20 Nisan’da Serkan Kaya, mekânda konser verecek sanatçılar arasında yer alıyor.

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Balkanlarda, Avrupa’da ve Amerika’da büyük ilgi görmüş olan “Barut Fıçısı”, ünlü oyuncularıyla 7 Nisan’da Torun Center artısahne’de, 15 Nisan’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırlarını anlatan Cem Davran, Celil Nalçakan, Onur Özaydın’lı kadrosuyla “Erkekler Futbol ve Dahası”, şehrin her 2 yakasında birçok sahnede.

Ali Poyrazoğlu’nun son birkaç sezondur sahnelediği “Asi Kuş”, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gösteri, 17 Nisan’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 28 Nisan’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde.

Borusan Oto Dolmabahçe Sahne’de 6 ve 19 Nisan’da “Shakespeare'in Bütün Eserleri” oyunu, 10 Nisan’da “Gözlerin Ardında Müzikal”i, 20 Nisan’da “Camille” sahnelenecek.

Elmas ve Ozan'ın internette tanışma hikâyelerini konu edinen "İnternette Tanışan Son Çift", 20 Nisan’da Torium Sahne’de, 30 Nisan’da Moda Duru Tiyatro’da.

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Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Genco Erkal’ın muhteşem performansıyla 12 Nisan’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

Ayşen Gruda ve usta kadrosuyla “Entrika Kuntrika Kabare”, Nisan boyunca şehrin Anadolu ve Avrupa Yakasında birçok sahnede seyircilerle buluşacak.

"Kral" oyunu, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar ve ünlü kadrosuyla Nisan boyunca şehrin her iki yakasında seyircilerle buluşacak.

100.000 seyircisi ile efsaneleşmeye doğru giden oyun “Yetersiz Bakiye”, 26 Nisan’da Torun Center artısahne’de güldürmeye devam edecek.

Ümit Besen & Pamela Konseri, 6 Nisan’da Mori Performance’ta. Aynı mekânda, 21 Nisan’da Grup Seksendört, 25 Nisan’da Zakkum, 27 Nisan’da Kalben, 28 Nisan’da Gripin sahne alacak.

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ANKARA’DA NELER VAR?

Vedat Özdemiroğlu’nun “Hey Yavrum Hey” stand - up gösterisi, 29 Nisan Route Ankara’da.

5.sezonunda da büyük ilgi gören “Kanlı Nigar Müzikali”, 8 Nisan’da Devlet Tiyatroları Akün Sahnesi’nde.

“Aşk Bir Şey Değildir” komedi oyunu, 14 Nisan’da 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda.

Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan’ın rol aldığı “Ölü'n Bizi Ayırana Dek” oyunu, 22 Nisan’da Ankara MEB Şura’da.

Ege ile Gaga (Ay Macerası) Çocuk Müzikali, 8 Nisan’da Ankara MEB Şura Salonu’nda. 22 Nisan’da ise televizyonda reyting rekortmeni olan "Canım Kardeşim" adlı çizgi dizinin müzikli gösterisinin 2. versiyonu, aynı sahnede çocuklarla buluşacak.

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İZMİR’DE NELER VAR?

Romantik ve hareketli şarkılarıyla geniş kitlelerce sevilen isim Tan Taşçı, 7 Nisan Cumartesi Soldout Performance Hall’da.

Cem Adrian, 6 Nisan’da Ooze Venue’de olacak. Aynı mekânın 7 Nisan’daki konuğu ise Levent Yüksel.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi “Hapşuu” çocuklar için sahnelerde. Oyun, 14 Nisan’da İzmir AKM Yunus Emre Salonu’nda.

1. Karşıyaka Türkü Günleri kapsamında sevilen müzik sanatçıları, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda olacak. Konser takvimine göz attığımızda 10 Nisan’da Pinhani’yi 11 Nisan’da Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu - Nida Ateş’i, 12 Nisan’da Yeni Türkü’yü, 13 Nisan’da Moğollar’ı görüyoruz.

Çocukların çok sevdiği “Maşa ile Koca Ayı” 8 Nisan’da 2. Karşıyaka Tiyatro Festivali’nde olacak.

Sanatçıların ve DJ performansların yer alacağı, doğayla iç içe bir festival alanında harika bir hafta sonu vadeden İzmir Cocktail Fest, 21 ve 22 Nisan’da Parc Ceremonie – Güzelbahçe’de.

20, 21, 22 ve 23 Nisan’da İzmir Arena’da gerçekleşecek olan İzmir Çikolata & Tatlı Festivali de bu aya bambaşka bir tat katacak.

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BURSA’DA NELER VAR?

Zülfü Livaneli'nin yazdığı ''Mutluluk'', Sibel Tüzün ve ünlü kadrosuyla 8 Nisan’da Bursa Merinos AKKM Osmangazi’de müzikal keyfini yaşatacak.

Son teklisi “Lafügüzaf” ve sevilen şarkılarıyla Gökhan Türkmen, 14 Nisan’da Jolly Joker Bursa’da olacak. Aynı mekânın 20 Nisan’daki konuğu ise son albümü “Dönersen Islak Çal”daki şarkısı Eteği Belinde ile büyük bir çıkış yakalayan Manuş Baba.

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ANTALYA’DA NELER VAR?

Son dönemde albümleri ve TV dizilerinde yer alan şarkılarıyla özellikle gençlerin dikkatini çeken Ezhel, 6 Nisan’da Jolly Joker Antalya’da. 14 Nisan’da Haluk Levent, 20 Nisan’da Hakan Altun, aynı mekânda sahne alacak.

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