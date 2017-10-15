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Kayıtdışı 5. bölüm fragmanında ekip sürprizle karşı karşıya kalıyor

Kayıtdışı yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Ekranların sevilen dizisi Kayıtdışı yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. İşte, Kayıtdışı yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
15.10.2017 - 18:03

Ekranların heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Kayıtdışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kayıtdışı'nın yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Kayıtdışı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. Ulaştıkları isim akıl hastanesinde yatmaktadır. Onu oradan sessizce çıkarabilmek, Ali Kemal’in ekibi için hiç de kolay olmayacaktır. Ekrem, evinin birileri tarafından dinlendiğinin farkındadır ve kendisini dinleyenlere bir tuzak hazırlar. Ekrem’e büyük bir operasyon hazırlığında olan Melek, kurulan tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. Zeynep, çalıştığı ilaç firmasında son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediğinden şüphelenir. Bu şüphe, Zeynep’in kendisini tehlikeli bir olayın içinde bulmasına sebep olur. Ona yardım etmek için gelen Ali Kemal’i ise başka sürprizler beklemektedir...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz'ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz'ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış'la birlikte hareket eder. Barış'ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz'ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir. Küçük kızın kaçırılması mahallede kargaşaya sebep olurken, Fikri bu durumu kendi lehine kullanmak ister. Kendisini arayan Haşim'den bu fırsatla kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Şeyma'nın gözündeki yerini sağlamlaştırmaya uğraşır.Rahmet'in gün geçtikçe Müjde'ye olan ilgisi artarken, Hikmet de sürekli Esra’nın yanında olup onu Asım’dan korumak ister. Neriman'ın baskılarına dayanamayan Tufan ise Tülay'a plansız bir sürpriz yapar, ne var ki bu sürpriz de yeni yalanların kapısını aralar.

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Etiketler: kayıtdışı 5. bölüm fragmanı , dizifragman
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