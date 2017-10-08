Kayıtdışı 4. bölüm fragmanında Ali Kemal sarsılıyor

Ekranların sevilen ve izlenen dizisi Kayıtdışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kayıtdışı yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar izleyicileri şoke edecek. İşte, Kayıtdışı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Çavuş’u vurmuş olması Ali Kemal’i oldukça sarsmıştır. Belçikalı’nın eline geçen elmasları tekrardan alma görevi ise İdil ve Arda’nındır. Birlikte oldukça tehlikeli bir operasyona girişirler. Ekrem, çok büyük bir toplantı için yurtdışına çıkar ve bu toplantıda, yabancı partnerleriyle beraber, Ortadoğu’daki birçok ülkenin kaderini tayin eder. Zeynep, bir yandan abisinin düzenlediği yardım gecesinin organizasyonunu üstlenirken, diğer yandan, çalıştığı ilaç şirketinde farkına vardığı tuhaflıkların peşine düşer. Adnan, Sevda’ya yakınlaşma çabasındadır ve ona bir davasında yardımcı olur. Nejat ve Tıfıl’ın yollarının tekrardan kesişmesi, Perihan’ın ona karşı olan düşüncelerinde değişime sebep olacaktır. İnci, yaşadığı olayların stresine daha fazla dayanamaz ve gözlerini hastanede açar. Bu durum, dikkatleri, onun tek arkadaşı olan Tuğba’ya çevirecektir. Kız kardeşi Ece ve kızı Tuğba’yla arası açılan Esra’nın, kocası Ali Kemal’e dair şüpheleri de giderek artmaktadır. Zeynep’le aralarındaki ilişkinin rengi gitgide değişen Ali Kemal ise, düzenlenen yardım gecesine katılıp, Ekrem Bey’in gizli kasasına ulaşmanın planlarını yapmaktadır..

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Günlerdir ortalarda olmayan sevgilisi Bora’nın ani bir sürprizle mahalleye gelmesi Elçin başta olmak üzere herkeste şaşkınlık yaratır. Çoktan kapattığı aşk kapısını Elçin’le aramaya başlayan Kemal, bu sürprizin ortasına düşünce çok bozulur. Bora, Deniz’le işbirliği içinde Elçin’i mahalleye taşınma kararından caydırmaya çalışır. Elçin’in eski hastası, zengin ve tehlikeli bir adam olan Altan mahalleye gelirken belayı da yanında getirir. Kemal’in gizemli bir mesajla devreye giren eski gönül yarası aşk cephesinde işleri iyice karıştırır. Her kargaşada ortada kalan Gülpare, hıncını Cengiz’den alır. Elçin’in Muhtar ve Fikriye arasındaki çatışmayı düzeltmeye dair iyimser girişimi çığ gibi büyüyen bir kaosa dönüşür. Minik Erkan’ın da devreye girmesiyle meydana gelen olaylar tüm mahalleyi paniğe sürükler.