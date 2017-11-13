Kaybolan Çiçekler 100'üncü kayıp çocuğu buldu

YİNE SEYİRCİ İHBARI
Hülya Hanım, çocuğunu 3 haftadır sokak sokak gezerek arıyordu.
9 Kasım Perşembe Günü Kaybolan Çiçekler programına başvuran ve 10 Kasım Cuma günü yayına çıkan anne Hülya hanım, 13 yaşındaki oğlu Ömer ve 15 yaşındaki kızı Mine'ye aradığını söyledi. Hafta içi her gün Fox ekranlarında canlı olarak yayınlanan programı izleyen dikkatli izleyiciler, Ömer'i gördüğünü söylediler.
Seyirci ihbarı değerlendiren Kaybolan Çiçekler ekibi, Ömer'i cumartesi günü İstanbul Şişli'de buldu. Annesi Hülya Hanım'a oğlunu teslim edilen Ömer, bilgisayar oyunu oynamak için evden kaçtığını söyledi. İlk çocuğunu bulduktan sonra sevinçten ağlayan anne Hülya Hanım, tv ekibinden kızını Mine'nin bulunması için de yardım istedi.
FUHUŞ ÇETELERİNİN HEDEFİ ÇOCUKLAR
16 Ocak'ta yayına başlayan program 18 yaşından küçük kayıp, kaçırılan ya da faili meçhul suçların kurbanı olan çocukları arayıp bulmaya, olayları aydınlatmaya çalıştı.Özellikle 13/15 yaşları arasında kaçırılan kız çocukları konusu programda geniş yer buldu.
Haziran ayında, fuhuş çetesi tarafından kaçırılan ve 4 ay rehin tutulan lösemi hastası 13 yaşındaki Hasret'i Kaybolan Çiçekler ekibi bulmuştu.
HASRET FUHUŞ ÇETESİNİN AĞINA DÜŞECEKTİ
Hasret İ., Kayseri’nin Takas ilçesinde Haziran ayında kayboldu. Hasret’in anneannesi Kezban Ekici Haziran ayında torunu Hasret için Kaybolan Çiçekler programına başvurdu. Beş yaşından bu yana lösemi tedavisi gören, sekizinci sınıf öğrencisi Hasret’e Kaybolan Çiçekler ekibi ve emniyet güçlerinin haftalar süren yoğun çalışmaların ardından ulaşıldı ve ailesine teslim edildi. Seyirci ihbarı sonucu bulunan genç kız fuhuş çetesinin elinden son anda kurtarıldı.
AİLELER CEZAYI ÇOCUKLARA KESİYOR
Kaybolan Çiçekler’in sunucusu İnci Ertuğrul, 16 Ocak 2017’den beri devam eden programda 100’üncü çocuğu bulmanın sevincini yaşadığını söyledi.
Ertuğrul, özellikle 16 yaş altında kaybolan kız çocuklarının fuhuş çeteleri tarafından kaçırılması olaylarının arttığına dikkat çekti.
“AİLELER CEZAYI ÇOCUKLARINA KESİYOR”
İnci Ertuğrul sözlerini şöyle sürdürdü: Aileler, kız çocuklarının kaçırılmasını ve fuhuş çetelerinin eline düştüğünü kabul etmiyor. Kaçmıştır, gelir diye bakıyorlar.
Ancak biraz araştırıp, sorunca çevrelerindeki insanların bu bataklıkta olduğunu öğreniyorlar. Fuhuş batağına düşen kız çocuklarımızın bilgilerini elbette ekranda paylaşmıyoruz. Gelecekte sorun olmasın diye. Ailelerin en büyük eksiği çocuklarını takip etmemeleri. Bu takip baskı olarak yapılmamalı elbet. Ancak sosyal medya hesaplarını mutlaka takip etmeleri gerekiyor. Çocuklarının görüştüğü kişileri mutlaka sormaları lazım. Anne ve babası ayrı olan kız çocuklarının kaçırılma ihtimali daha yüksek. Programda ebeveynleri ayrı çocukların daha çabuk kandırıldığına defalarca şahit olduk.
Bir de en önemlisi iletişim. Eski eşlerine kızan anne ve babalar cezayı çocuklara kesiyor, anne veya babası ile görüştürmüyor. Baba ve anne hasreti çeken çocuklar da şefkati ve ilgiyi sokakta arıyor. Bu arayışı gören kötü niyetli insanlar da çocukları ağlarına düşürüyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün