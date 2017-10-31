Kasımda ve gelecek 4 yılda ödenecek emlak vergisi

2018’de ödenecek emlak vergisine yönelik yeni arsa, arazi m2 değerleri de çok konuşuldu… Haziran’da açıklanan değerlerde; 2017’ye göre yüzde 100, yüzde 200 hatta yüzde 500’lük artışlar görüldü… Fahiş oranda artışlar için vatandaş mahkemelere itiraz etti…

Konut ve işyerleri için; 2018 için belirlenen emlak vergi değeri, sonraki üç yılda (2019, 2020 ve 2021) ödenecek emlak vergisini de direkt etkiliyor. Emlak vergisi matrahına esas arsa-arazi m2 değerleri dört yılda bir belirleniyor. 2018 için belirlenen değer, sonraki üç yılda yeniden değerleme oranı yoluyla arsa arazi m2 değerlerini otomatik olarak belirlemiş oluyor.

Torba yasa tasarısı ile fahiş artışın önüne geçildi. Mecliste komisyondan da geçen ve kısa sürede genel kuruldan da geçip Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen tasarıya (Md. 36) göre; 2018 için belirlenen arsa-arazi m2 değeri, 2017’deki değerin yüzde 50’sini geçemeyecek.

Dolayısıyla konut- işyeri gibi mülkler için ödenecek emlak vergi değerini (matrahını) direkt etkileyen arsa m2 değerleri için, yüzde 50 olarak üst sınır getirildi. 2018 için belirlenen emlak vergi değerine; takip eden üç yılda da yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırım uygulanarak 2019, 2020 ve 2021 için vergi matrahları otomatik belirlenecek. Matrah üzerinden de (Büyükşehir veya diğer iller için) tabloda yer alan oranlar uygulanarak ödenecek emlak vergisi belirlenecek.

30 Kasım’a kadar ikinci taksiti ödenmesi gereken, 2017 emlak vergisi için kritik noktalara da göz atalım…

* 2017’de satın alınan evin emlak vergisini kim ödeyecek?

Mülk sahipleri yeni aldıkları konut-işyerini ilgili belediyeye bildirmek zorunda. İlk yıl alıcı vergi ödemiyor. 2017’de alım yapan alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2018’de başlıyor.

Belediyeye bildirimin en geç yıl sonuna kadar yapılması gerekiyor. Yılın son üç ayında alınan gayrimenkullerin emlak vergisi bildirimi ise, alım tarihinden itibaren üç ay içinde yapılabiliyor.

* Gecikme cezası ne kadar?

Emlak vergisinin ilk taksitinin ödenmesi için süre martta başlıyor ve mayısın sonuna kadar da ödenebiliyor. İkinci taksit, kasım ayının sonuna kadar ödenebiliyor. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı hesaplanıyor.

* Emlak vergisini kimler ödemiyor?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan;

* Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)

* Engelliler,

* Gaziler,

* Şehitlerin dul ve yetimleri,

indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar.