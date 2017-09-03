Kartla 377 milyar lira harcadık

Kartlı ödemeye alışan Türk halkı bu yılın ocak-temmuz döneminde banka kartları ile 775 milyon, kredi kartları ile 1,95 milyar adet alışveriş işlemi yaptı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye’de 60,8 milyon adet kredi kartı, 125,2 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam 186 milyon adet kart kullanıldığını söyledi. Canko, 7 aylık döneminde banka kartlarıyla 38 milyar lira, kredi kartlarıyla ise 339 milyar lira olmak üzere toplam 377 milyar lira tutarında alışveriş ödemesi gerçekleştiğini aktardı.

Yeni Şafak'ın haberine göre hizmet/ürün alımı sonrası kuruşların satıcıdan istenmediğini de aktaran Canko, “Kuruşlu ödemelerde en fazla işlem adedinin 336 milyon adet işlem ve yüzde 22 pay ile 91-99 kuruş aralığında olduğu görülüyor. Önemsiz gibi görünen kuruşları alt alta topladığımızda son 1 yılda 71 milyon liranın kartlı ödemeler sayesinde kullanıcıların cebinde kaldığı görülüyor. Hane halkı tüketimi içinde kartlı ödemelerin yaklaşık yüzde 40 paya sahip olduğu düşünüldüğünde ise tüm ödemelerin kartlarla yapılması durumunda cebimizde kalan tutar 178 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Bu tutar da 24 derslikli 24 ilköğretim okuluna eş değer” bilgisini verdi.

HEDEFTE 23 MİLYON KİŞİ VAR

Soner Canko, Türkiye’de bugün yaklaşık 56 milyon olan yetişkin nüfusunun yüzde 40’ının cüzdanında bir ya da birden fazla kredi kartı bulunduğunu ve bu oranın giderek arttığını söyledi. 23 milyon kişinin ise halen bankacılık sistemine dahil olmadığına işaret eden Canko, “Cüzdanında kart bulunanların oranının artması ve ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında bu olumlu bir gösterge olabilir ancak kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor.” dedi.

Canko, geçen yılın nisan ayında hayata geçirdikleri Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile bir yandan 23 milyon kişiyi bankacılık sistemi ile tanıştırırken, diğer yandan bu nüfusun dijital ödemelere de geçmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

ONLİNE ERTELEME ALIŞVERİŞİ ARTIRDI

BDDK’nın internetten kartla alışverişe onay sürecini 31 Aralık’a uzatmasının e-ticaret pazarına olumlu yansıdığına da dikkat çekildi. Canko, “Online seyahat ödemelerinde mobilin payı yüzde 36,5 seviyesinde. Havayolları ve seyahat, online ödemenin en yüksek olduğu sektörler. Bu sektörlerde düşük büyüme oranları dikkati çekiyor. Şimdiye kadar internetten yapılan ödemelerin düşük olduğu market, mobilya, konaklama ve giyim sektörlerinde ise yüzde 20’nin üzerinde büyümeler gerçekleştiği" ifadesini kullandı.