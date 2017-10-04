Kanatsız Kuşlar 16. bölüm fragmanında Nefise şok yaşıyor

Ekranların heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanacak. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Nefise, Muzaffer'le Emre'nin çocukluğu hakkında konuşup öğrendiği gerçeğin şokunu yaşamaktadır. Onur, Mert'i Emre'nin kaçırmadığı konusunda ağabeyini ikna etmeye çalışırken mahkemede Mert'in tanık olarak dinlenebilmesi için izin ister. Muzaffer ise Emre'nin hakkettiği cezayı çekmesi gerektiğini düşünmektedir. Emre, karakolda savcılıktan çıkacak kararı beklerken Muzaffer, Nefise'yi şehirden uzaklaştırıp, baş başa bir gece geçirmek için hazırlık yapar. Şengül'ün evinde kalan çocuklar, kötü muameleye maruz kalırlarken Ahmet'in eve gelişiyle olaylar farklı bir yön alır. Ceylan daha fazla dayanamaz ve Zeynep'e içindekileri kusarak saldırır. Bu olay sonunda çocuklar Şengül'ün evinden ayrılmak zorumda kalırlar. Emre'nin mahkemesinde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşanır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Oğlu Mert'in kaçıranlar arasında Emre'nin de olduğunu öğrenen Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. Bu kararın bildirilmesini de bizzat Nefise'nin yapmasını ister. Çocuklara onun yüz verdiğini düşünmektedir.

Nefise, Emre'den şikayetçi olunmaması sözüne karşılık çocuklarını villadan kovmakla karşı karşıya gelir. Bu zor karar herkesi bir tarafa savururken, Muzaffer sözünü tutmaz. Öte yandan Emre'nin Muzaffer'in öz oğlu olduğu gerçeği, Nefise'ye büyük çelişkiler yaşatmaktadır.

Emre'nin kurtulması için tek umut Mert'in konuşmasıdır. Ancak olayın travmasını yaşayan Mert, suskunluğa gömülür. Kardeşi hapse düşmesin diye çırpınan Zeynep, yine Onur'un yardımına ihtiyaç duyar. Onur'un ise ağabeyini ikna etmesi neredeyse imkansızdır.