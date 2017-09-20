Kanatsız Kuşlar 14. bölüm fragmanında Mert bulunacak mı?

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen ve izlenen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emre bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Mert'in kaçırılmasının ardından Muzaffer tam manasıyla çılgına döner. Kaçıran kişinin kim olduğuna dair farklı şüpheler vardır. Emre ise bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. Mert'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapar. Hatta hayatını bile tehlikeye atar. Nefise, henüz Muzaffer'den gizlediği büyük sırrını açıklayamadan başka bir gerçekle yüzleşir. Nefise için ipler giderek gerilmektedir. Gün geçtikçe daha çok sevmeye başladığı kocasına karşı içinden çıkılması zor bir durumdadır. Muzaffer ise yaşananların ardından yıllar önce yaşadığı büyük bir travmanın acısını yeniden hissetmeye başlayacaktır. Onur ile Zeynep, herkese ve her şeye rağmen aşklarını doludizgin yaşamaktadırlar. Zeynep de iyiden iyiye teslim olmuş gibidir. Öyle ki, gözlerden uzak, baş başa geçirdikleri koca bir gün ve gecenin sonunda olacakları bile düşünmezler.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR