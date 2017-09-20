Kanatsız Kuşlar 14. bölüm fragmanında Mert bulunacak mı?
Kanatsız Kuşlar yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ekranların soluksuz takip edilen dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mert'in kaçırılmasının ardından Muzaffer tam manasıyla çılgına döner. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.
Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen ve izlenen dizisi Kanatsız Kuşlar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emre bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Mert'in kaçırılmasının ardından Muzaffer tam manasıyla çılgına döner. Kaçıran kişinin kim olduğuna dair farklı şüpheler vardır. Emre ise bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. Mert'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapar. Hatta hayatını bile tehlikeye atar. Nefise, henüz Muzaffer'den gizlediği büyük sırrını açıklayamadan başka bir gerçekle yüzleşir. Nefise için ipler giderek gerilmektedir. Gün geçtikçe daha çok sevmeye başladığı kocasına karşı içinden çıkılması zor bir durumdadır. Muzaffer ise yaşananların ardından yıllar önce yaşadığı büyük bir travmanın acısını yeniden hissetmeye başlayacaktır. Onur ile Zeynep, herkese ve her şeye rağmen aşklarını doludizgin yaşamaktadırlar. Zeynep de iyiden iyiye teslim olmuş gibidir. Öyle ki, gözlerden uzak, baş başa geçirdikleri koca bir gün ve gecenin sonunda olacakları bile düşünmezler.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Zeynep ve Onur'un yakınlaştığını gören Nefise, gözlerine inanamaz ve kızının peşine düşer. Zeynep ise her şeyden habersiz, Onur'la doludizgin aşkını yaşamaktadır. Tuba, Muzaffer'le vakit geçirmek için Nefise'nin bir anlık yokluğundan yararlanır. Kaan, Cemre'nin internette, uygunsuz sitelere düşen fotoğraflarını görür ve Cemre için işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Küçük Aysun, Mert'le oynarken, Mert'in düştüğünü gören Muzaffer, Aysun'u bunun suçlusu sayarak öfkeden delirir. Aysun'u savunan Emre ile Muzaffer'in karşı karşıya gelmesi büyük olayların başlangıcı olur. Emre, intikam hırsıyla, Behzat'ın sinsi planlarından habersiz, yeniden onunla çalışmaya başlar. Zeynep için kavga eden Onur ve Ahmet'in arasında ise ipler iyice gerilir. Artık, Onur'un, Ahmet'i mahvetmek için bambaşka bir planı vardır.
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