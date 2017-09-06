Kanatsız Kuşlar 12. bölüm fragmanında işler zorlaşıyor

Ekranların ilgiyle takip edilen ve seivlen dizisi Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan seviyesi yüksek dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Muzaffer, Mert'in yeni hayatına ve Nefise'ye alışması için elinden geleni yapar. İşte, Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Muzaffer'in oğlu Mert'in malikaneye gelişiyle Nefise ve Azime için işler iyice zorlaşır. Muzaffer, Mert'in yeni hayatına ve Nefise'ye alışması için elinden geleni yaparken, Tuba da Mert'i kullanarak Muzaffer ve Nefise'nin arasını açmak için uğraşır. Nefise, oğlu Emre'ye evlendiğini söylemeye çalışırken Emre, herkesi şaşırtacak bir tepki verir. Cemre model olacağını sanarak gittiği bir çekim işinde başını belaya sokar. Muzaffer, Nefise'ye günler sonra birlikte geçirecekleri ilk geceye özel bir sürpriz hazırlamıştır. Zeynep'in Ahmet'le sözü bozduğunu öğrenen Onur, Zeynep'i kazanmak için harekete geçer."

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nefise, Muzaffer'e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime'yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır. Ahmet, Zeynep'e evlilik konusunda baskı yapar. Zeynep ise Ahmet'in tavrı karşısında onunla olan bağını tamamen koparmaya karar verir. Zeynep'in Onur'la yakınlaştığını öğrenen Emre ise ablasına bu konuda çok sert çıkar. Muzaffer'in oğlu Mert, nihayet eve getirilmiştir. Küçük Aysun ise Mert'in gelişi ile derin bir yalnızlığın içine düşer. Annesi Nefise ile aralarında aşmaları gereken büyük, bir o kadar da dramatik bir sınav başlar. Nefise, bir yandan Mert ile ilgili hesap edemediği çeşitli zorluklar yaşarken, bir yandan da küçük kızı Aysun'la sorunlarını çözmeye çalışır. Muzaffer ise Nefise ile evlendiklerinden bu yana ilk kez baş başa kalacakları bir geceye başlarken, yaşayacakları sürpriz ikisini de şok edecektir.