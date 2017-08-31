Kanal D'nin sezon tanıtımı sosyal medyayı yıktı!

Oyuncuların en şık halleriyle boy gösterdiğ tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi.
Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Sibel Can, Emre Kınay, Hande Soral, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Zafer Ergin, Beyazıt Öztürk, Ali İl, Sevda Erginci, Nursel Ergin, Şule Zeybek, Özge Ulusoy, Asena Erkin, Murat Güloğlu, Cemal Toktaş, Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı filmin sürpriz isimleri Engin Akyürek ve Elçin Sangu oldu.
Tanıtım filminin kapanışını ise Fatih dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu yaptı.
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