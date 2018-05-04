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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
04.05.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı

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Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, akademik açıdan önemsiz ya da "sakıncalı" gördüğü bir milyona yakın kitabı depoladığı 17 katlı kulesini ve bu eserlerden derlediği sergiyi ziyarete açtı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge, bugüne dek sadece sınırlı sayıda araştırmacıya açık olan Kule Koleksiyonu'ndan yaptığı seçkiyi sergilemeye başladı.

Yasa gereği 1710’dan bu yana İngiltere’de yayımlanan her kitabın ve derginin bir kopyasının gönderildiği kütüphane, döneminde “akademik açıdan önemsiz” veya bir nedenle "sakıncalı" görülen eserleri depoladığı 17 katlı kulesini de ziyaretçilere açma kararı aldı.

Bir milyona yakın eserin kütüphaneye giriş tarihlerine göre tasnif edildiği kule, 48 metre yüksekliğiyle üniversitenin yer aldığı Cambridge kentinin de en yüksek binası konumunda.

J.R.R. Tolkien’in "The Hobbit" ve James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming’in "Casino Royale" romanlarının ilk baskıları da kütüphaneye geldiği tarihte değersiz bulunarak kuleye gönderilen eserler arasında yer alıyor.

Kulenin üniversite öğrencilerinin gözünde gizemli bir havaya bürünmesine neden olan daima kilitli kapıları ardındaki eserlerin bazıları, paketlerinden dahi çıkarılmadan yerleştirildikleri raflarda keşfedilmeyi bekliyor.

Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı


"Küresel önemi olan bir arşiv"

Cambridge Üniversitesi nadir kitaplar uzmanı ve sergi küratörü Liam Sims, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulenin eşsiz içeriği, İngiltere’nin ulusal matbuat tarihinin hikayesini anlatıyor. Bu içerik, aynı zamanda küresel önemi de sahip bir arşiv niteliğinde.” ifadelerini kullandı. 

“Kütüphaneye girdiği dönemde önemsiz görülen ve kuleye ‘sürülen’ Kraliçe Victoria dönemine ait yemek kitapları veya Penguin baskısı romanlar, bugün Batı dünyasının en önemli kitap koleksiyonları arasına yer alıyor. Yerel nitelikteki veya işçi sınıfına hitap eden romanlar, bugün tarihi anlamamıza yardımcı oluyor.” diye konuşan Sims, koleksiyonun üniversite araştırmacılarının çalışmalarına önemli bir malzeme teşkil ettiğini vurguladı.

Kulenin, Cambridge kentinin siluetinde her zaman esrarengiz bir unsur olduğunu belirten Sims, “Halka, hem bu eşsiz koleksiyonu inceleme hem de kulenin gizemli koridorlarını keşfetme imkanı sunuyoruz.” dedi.

Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı


Rafları 200 kilometreyi buluyor

Cambridge Üniversitesinin ana kütüphanesi, 600 yılı bulan geçmişi ve içerdiği yaklaşık 8 milyon kitapla süreli yayın sayesinde dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Bir milyona yakın harita ve binlerce el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphanenin raflarının toplam uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. Kütüphane, genişleyen koleksiyonuna yer açabilmek için raflarını her yıl 2 kilometre daha uzatıyor.

Ana kütüphanede Çinlilerin MÖ 2000'de kehanette bulunmak için kullandığı kemiklerden Ortaçağ el yazmalarına binlerce eser yer alıyor. Koleksiyon aynı zamanda Sir Isaac Newton’ın defterlerini, Charles Darwin’in mektuplarını ve diğer birçok bilim adamının kişisel evrakını içeriyor. 

Cambridge Üniversitesi gizemli kulesini halka açtı


Tarihi 1209’a kadar uzanan Cambridge Üniversitesi, 31 bağımsız kolej, 150 bölüm, fakülte ve enstitüyü çatısı altında topluyor. Mezunlarından 98'inin Nobel tarafından ödüle layık görüldüğü üniversitede 120 ülkeden 3 bin 700 yabancı dahil olmak üzere 19 bin öğrenci öğrenim görüyor. 

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