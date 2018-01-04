Kalp Atışı yeni bölümü ne zaman? Bu hafta yok mu?

Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı Kalp Atışı, en son 29 Aralık’ta izleyici karşısına çıkmıştı. O günden bu yana fragman araştırması yapan dizi takipçileri şimdi yeni bölüm tarihini merak ediyor. Show TV’ nin 5 Ocak tarihli yayın akışında yer almayan Kalp Atışı’nın yeni bölüm tarihi belirsizliğini koruyor.



Yeni yıl sonrası pek çok dizi ekran macerasına bir haftalık ara verdi, bu dizilerden biri de Kalp Atışı oldu. Dizinin 27. bölümünün 1 haftalık aradan sonra 12 Ocak’ta yayınlanması bekleniyor.

Kalp Atışı'nın son yayınlanan bölümümde; Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır