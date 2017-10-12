Kalp Atışı 15. bölüm fragmanında Eylül tehlikede kalıyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kalp Atışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalp Atışı yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur. Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kalp Atışı”nın 14. bölümünde; Ziyanur’un ölümü Ali Asaf’ı oldukça sarsmıştır. Bildiği tüm gerçekleri Eylül’e açıklamak için her şeyin başladığı yere doğru birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Fakat yolda kötü bir sürpriz onları beklemektedir. Bu arada hastaneye gelen kimliği belirsiz kadın, Eylül’e İpek’e tekrardan ablalık yapacağı o büyük adımı attırır. Selim’in yaşayacağı talihsiz kaza Ali Asaf’ın bir doktor olarak alacağı en zor karara sebep olur. Diğer tarafta yarım kalan evlilik teklifine cevap veren Eylül ve Ali Asaf için yepyeni bir hayat başlamaktadır...
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