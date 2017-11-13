Kadın 4. bölüm 2. fragmanında Hatice'den şok tepki

Kadın dizisinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala 2. fragman yayınlandı. İlk üç bölümüyle ekran karşısındakileri derinden etkileyen Kadın yarın akşam yepyeni bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Bahar’ın geçmişi ve bugünü arasındaki geçiş sahneleriyle diziseverlere farklı duygular yaşatan Kadın’ın yeni bölümünde Sarp’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkacak. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin’in söylediklerinden sonra Bahar bir daha annesinin evine gitmeyi düşünmemektedir. Sarp’ın kötü bir insan ve bir tacizci olduğuna asla inanmak istemez. Şirin’in Hatice’ye itiraflarından sonra ise Hatice de bir daha Bahar’ı görmek istemediğine karar verir. Çünkü Bahar’ı görmenin Şirin’e kötü geldiğini düşünür ve Bahar gibi onu da kaybetmek istemez. Ama Şirin’in hala annesine tam olarak anlatmadığı, Sarp’la ilgili büyük bir sırrı vardır. Musa’ya boşanmak istediğini söyleyen Jale ise hastanede çok büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.