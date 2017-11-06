Kadın 3. bölüm fragmanında Hatice kızının peşine düşüyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kadın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kadın yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Şirin’in odasında Sarp’ın resimlerini bulan Hatice, kızının ondan bir şeyler sakladığını düşünerek bunun peşine düşer. Olanlardan habersiz Hatice’nin eşi Enver ise Bahar’a yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Bahar bulduğu ek işe her ne kadar sevinse de bir o kadar da çocuklarına daha az zaman ayıracağını düşündüğü için huzursuzdur. Evde Bahar’ı annesiyle tartışırken görmesi üzerine Şirin’in söylediği şey de Bahar’ı çok etkiler. Apartmanda yaşanan olaylar yüzünden ise onu yeni bir sürpriz beklemektedir...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arif’i her gördüğünde korkulu gözlerle ona bakan Bahar, hala yaşadığı olayın şokunu atlatamamıştır. Yeliz’in düğün hazırlıkları devam ederken onun düşündüğü tek bir şey vardır; Nisan ve Doruk’un mutluluğu.

Sürpriz bir şekilde Bahar’ın karşısına çıkan üvey kardeşi Şirin, bu kez kaçamaz. Şirin’in, Bahar’a karşı duyduğu suçluluk duygusu ise tanışmalarının ardından daha da çok artacaktır. Bahar her geçen gün kocası Sarp’ı daha fazla özlemektedir. Annesi Hatice’nin söylediklerini de asla unutamaz ve kocasının ölümü için onu suçlamaya devam eder. Hatice ise diğer kızı Şirin’in odasında gördüğü Sarp’ın resimlerinden sonra Şirin ile yüzleşir ve ona hesap sorar. Hatice’nin içindeki şüphe de git gide artacaktır.