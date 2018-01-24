Kadın 14. yeni bölüm fragmanı: Çocuklarımın babası yaşıyor

Kadın dizisi duygu yüklü sahneleri ve sırlarla örülü senaryosuyla diziseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan Kadın’ın dün akşamki bölümü yine soru işaretleriyle final yaptı. Şirin’in aşırı kıskançlığı nedeniyle zor anlar yaşayan Bahar, kendisine büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Sarp’ın telefonuyla ilgili yeni bir detayı öğrendi. Öğrendiği bilgi nedeniyle Sarp’ın yaşadığına inanan Bahar, telefonu kendisine gönderen ismin Enver olduğunu öğrendi. Kadın 14. bölüm fragmanı ise kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler ve detaylar!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar’ın sıkıştırması karşısında köşeye sıkışan Enver ve Hatice, telefonu bir başkasının kendilerine bıraktığını söyler. Aldatıldığını düşünmesine rağmen Sarp’ın yaşadığı düşüncesiyle avunan Bahar, telefonundaki mesajları Enver’le paylaşır. Şirin’in yaptıklarından sonra asla eskisi gibi olamayan Enver, son öğrendiği bilgiyle ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.