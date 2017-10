Juliette Lewis: Kafalarını uçuracağım için cesaret edemezlerdi

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Antalya’da bulunan ABD’li ödüllü oyuncu Juliette Lewis, başrolünü oynadığı ’Korku Burnu’ adlı filmin özel gösteriminin ardından söyleşiye katıldı. Antalya Film Festivali’nin film skalasından çok etkilendiğini belirten Lewis, "Amerika’yı terk edip gözlerimi burada açma imkanımdan dolayı çok memnunum" dedi.



’HER ZAMAN ŞARKICI OLMAK İSTEMİŞTİM’



Lewis, aslında farklı yaratıcı alanlara ilgisi olduğunu, şarkı söyleyip dans ederken, babasının oyuncu olmasından dolayı sinemaya yöneldiğini söyledi. Juliette and the Licks grubuyla bir dönem şarkı da söyleyen sanatçı, "Müzik mi, film mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Yapmadığım zamanlarda ikisini de çok özlüyorum. Müzik insanları birbirine, tanrıya bağlıyor. Hayatın bir kutlaması adeta. Film ise içten gelen farklı bir şey. İkisini de çok seviyorum. Rock’n Roll, Blues, Soul benim için özgürlük demek. Bunlarla kendimi hep bağdaştırdım. Küçüklüğümden beri böyleydim ve ailem beni böyle yetiştirdi. Her zaman şarkıcı olmak istemiştim. Strange Days’te de şarkı söylemek zorunda kalınca bu açığa çıktı. PJ Harvey şarkılarını söylemek de zordu."



Diğer kişilerin deneyimlerine karşı bir hassasiyeti olduğunu belirten Lewis, "Çeşitliliği ve farklılığı seviyorum. Komediyi de karanlık duyguları da çok seviyorum. Her türlü oyunu oynayabilirim. Kendimi hiçbir zaman ’A’ kategorisinde bir oyuncu olarak görmedim, daha iyi şeyler yapabileceğimi düşündüm" dedi.







’İNSANLIĞA VE ACIYA KARŞI DERİN BİR İLGİM VAR’



Festivalin bu yıl küresel göçmen krizine dikkati çektiğini hatırlatan Juliette Lewis, Kadın oyuncu olarak insanlığa ve acıya karşı derin bir ilgim var. Karışık karakterleri oynuyorum ve farklı yerlerde insanlarla bu karakterlerim aracılığıyla buluşabilmekten çok mutluluk duyuyorum. Bir insan olarak da olaylar beni kötü hissetmeye sürüklüyor. Göçmen sorunu için bir çözümüm yok ne yazık ki. Ancak sanatçı olarak yapabileceğim tek şey insanlara bir kaçış alanı sunabilmek. Politik olarak bir çözümüm yok. Yapabileceğim küçük şey, bu festivale gelerek yüzümü ve kendimi sunabilmek. İnsanları eğitmek ve yaşanan trajedileri göstermek için bu filmlerin ve tartışmaların önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



HOLLYWOOD’DAKİ TACİZ İDDİALARI



Bir seyircinin ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in kadın sanatçıları taciz ettiğine yönelik iddiaları sorması üzerine Lewis, bu duyumların ABD’de konuşulduğunu söyledi. Lewis, "Benim başıma böyle bir şey gelmedi. 15 yaşındayken bile kafalarını uçuracağımı bildikleri için kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi. Bu tür şeyler her dalda olabiliyor, ama açığa çıkınca iyi oluyor. Birçok erkek ve kadın yönetmenle çalıştım. Özellikle ilk yıllarda çalıştığım erkek yönetmenler konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hepsi yaratıcı, harika insanlar. Kendilerini öğretmenim olarak gördüm hep" diye konuştu.







’GÖRMEK İSTEDİĞİM BİRKAÇ TÜRK YAPIMI FİLM VAR’



Bildiği bir Türk oyuncu olmadığını da açıklayan Juliette Lewis, "Şu anda bildiğim bir Türk oyuncu yok. Ancak görmek istediğim birkaç Türk yapımı film var. Öğreneceğim mutlaka" dedi.