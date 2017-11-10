İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanında bebek yaşayacak mı?

İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanı ile yürekleri dağlayacak. Yeni doğum yapmış olan bir annenin içinde bulunduğu hal ve babanın içinden çıkılmaz bu durumu kurtarmak için çırpınışı İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanına yansıyacak. İşte, İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olayların detayı

YENİ BÖLÜMDE NELER EKRANA GELECEK?

İpek’in merdivenler düşmesinin suçlusu Süreyya olarak gösterilir. Apar topar hastaneye kaldırılan İpek’e ilk müdahaleyi Begüm yapar ve apar topar bebeğin alınması için harekete geçer. Henüz çok küçük olan bebeğin durumunun kritik olması, tüm Boranlar’ı perişan eder. Tüm bu yaşananlar Süreyya’yı olduğu kadar Faruk’u da zor durumda bırakır, bir kez daha ailesi ve sevdiği kadın arasındaki dengeyi sağlamak zorundadır. Korkunç olay, Süreyya ve Faruk’un hayatlarının en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır.

Yaşanan korkunç olay sonrası Süreyya ve Faruk cehennem azabı yaşamaktadırlar. Esma, Garip’ten gelen telefonla hayatının en büyük defterini kapatmaya hazırlanırken bambaşka bir oyunun içine düşer. Başı belaya giren Murat’a ise hiç beklemediği birisi destek çıkar. Dilara, Reyhan’ın sözlerinden rahatsızdır. Küçük bir tartışma, Adem’in evinde inanılması güç olayların yaşanmasına sebep olur. Günün sonunda Fikret’in yapacağı hamle herkes için çok tehlikeli olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER EKRANA GELDİ?

Esma yeni yaşında aldığı yeni kararlarla herkesi şaşırtır.Konakta ise büyük gerginlik var

Emir’in yemekte söylediği şeyler Faruk’un çok farklı duygular hissetmesine sebep olur. Yeni yaşında yeni kararlar alan Esma, Garip’i çok şaşırtır. Begüm beklenmedik bir ziyaretle yıkılır. Yaşanan bir olay Adem ve Dilara’nın evliliğinde karanlık bir boyutun açılmasına sebep olur. Süreyya ise Dilara’nın çıkmazda olduğunu hisseder. Onun, arkadaşı için yapacağı hamle konakta çok büyük bir gerilime yol açar. Gece vakti yaşanan korkunç olay, Süreyya’nın hayatının en büyük sınavını vermesine sebep olacaktır.