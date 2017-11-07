İstanbullu Gelin 24. yeni bölüm fragmanında ameliyat şoku: İpek’in bebeği ölecek mi?

İstanbullu Gelin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. En 3 Kasım Cuma günü izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin’in son bölümünde Süreyya ve Faruk’un Adem’i eve yemeğe davet etmesi yeni bir krize neden olmuş, Esma Sultan’dan sonra İpek’ten de sert bir çıkış gelmişti. Süreyya’nın tüm yaşanılanlara rağmen evin hanımı olmasına katlanamayan İpek, İstanbullu Gelin 23. bölüm finalinde merdivenlerden yuvarlanmıştı. Dizi takipçileri büyük bir merakla İpek’in akıbetini ve Süreyya’nın başına gelecekleri sorguluyordu. İşte yeni gelişmelerin ipuçlarını veren İstanbullu Gelin 24. bölüm fragmanı ve detaylar!





İpek’in merdivenler düşmesinin suçlusu Süreyya olarak gösterilir. Apar topar hastaneye kaldırılan İpek’e ilk müdahaleyi Begüm yapar ve apar topar bebeğin alınması için harekete geçer. Henüz çok küçük olan bebeğin durumunun kritik olması, tüm Boranlar’ı perişan eder. Tüm bu yaşananlar Süreyya’yı olduğu kadar Faruk’u da zor durumda bırakır, bir kez daha ailesi ve sevdiği kadın arasındaki dengeyi sağlamak zorundadır. Korkunç olay, Süreyya ve Faruk’un hayatlarının en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır.