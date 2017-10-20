İstanbullu Gelin 21. bölüm 2. fragmanı Süreyya ölümle burun buruna

İstanbullu Gelin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Süreyya ve Faruk’un türlü sınavlardan geçen aşkını çarpıcı bir şekilde aktaran İstanbullu Gelin bu akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Küçük Emir’in gerçekleri öğreneceği yeni bölümde sürprizlerle dolu gelişmeler var. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul’da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can’dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir’in hamlesi ise Begüm’ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu’nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır. Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran’lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. Esma da itibarlarını korumak için kendi yöntemleriyle devreye girer. Süreyya, kalan eşyalarını toplamak ve Esma ile yüzleşmek için konağa gittiğinde Begüm ile karşılaşır. Begüm’ün tavrı ise nettir. Süreyya’nın Faruk’la ilgili olan kafa karışıklığı Can’dan gelen bir telefonla gidecektir.
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