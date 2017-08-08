İstanbul'da geri sayım... 6 hattı birbibirine bağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir topbaş, yapımı hızla devam eden Ataköy–Basın Ekspres İkitelli Metro Şantiyesi’nde, metro kazısında kullanılan

ve dev matkap işlevi gören TBM makinesinin kurulma aşamasında montaj çalışmasına katılıp, kaynak yaptı. Seyahat süresini 19 dakikaya indirecek 13,5 kilometrelik hat, çift tüp tünel ve 12 istasyondan oluşuyor.

Günde 500 bin, saatte ise tek yönde 45 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olan hattın, Ataköy’e uzanacak Marmaray’ın Ataköy İstasyonu’ndan başlayıp, İkitelli Sanayi İstasyonu’nda biteceğini belirten Kadir Topbaş, söz konusu hattın 5 ilçeden geçeceğini söyledi. Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir’de yaşayan toplam 2 milyon 660 bin kişiyi ilgilendiren hat ayrıca 6 önemli metro hattının da birbirine bağlayacak.

Topbaş’ın 338 milyon 272 bin euroya mal olacağını ifade ettiği Başakşehir - Olimpiyat Kirazlı Metro Hattı’nın, İkitelli Güney Sanayi İstasyonu’ndan başlayan bölümü, TEM ve D-100 Karayolu’nu bağlayan Basın Ekspres Bağlantı Yolu’na paralel bir koridor izleyerek Ataköy İstasyonu’nda son bulacak.

KİLOMETRESİ 40 – 50 MİLYON EURO

Dünyanın hiçbir yerinde aynı anda 257 km metro inşaatı devam eden bir şehir olmadığını öne süren Topbaş, “Bu, büyük bir güç, para, cesaret demek” diyerek, metroların kilometresinin maliyetinin vagonlar hariç 40–50 milyon euro civarında olduğunu söyledi.

Metro hattının tünelleri NATM ve TBM yöntemiyle açıldı. Tünellerin kazılarında 4 adet TBM (Tünel kazı makinesi - Köstebek) kullanıldı. 8 adet istasyonun yapımı da hızla sürüyor. Söz konusu hat hizmete girdiğinde Basın Ekspres Yolu trafiği metro sistemine alınıp, E-5 ve TEM rahatlayacağına dikkat çeken Topbaş’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu hat, Ataköy’de Marmaray ile, Yenibosna’da, Havalimanı – Yenikapı Metrosu ve Metrobüs ile, Çobançeşme’de, projesi biten Yenikapı - Sefaköy Metrosu ile, Mimar Sinan İstasyonu’nda, yapımı deva meden Kirazlı – Halkalı Metrosu ile, Mehmet Afif İstasyonu’nda, ihalesi yapılan Mahmutbay – Bahçeşehir – Esenyurt metrosu ile, İkitelli Sanayi İstasyonu’nda da Kirazlı – Başakşehir Olimpiyat Metrosu ile buluşacak.

İSTASYONLAR:

Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme- Kuyumcukent, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Hoca Ahmet Yesevi, Halkalı Caddesi , Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayii

YOLCULUK SÜRELERİ:

Ataköy – İkitelli Sanayi: 19,5 Dk

Ataköy-Başakşehir: 27 Dk

Ataköy-Kirazlı: 30 Dk

Havalimanı-Başakşehir: 27 Dk

Mahmutbey-Yenibosna: 23 Dk

SU BASMALARINDA LONDRA METROSU ÖRNEĞİ

Topbaş, geçtiğimiz yağmurlarda İstanbul’daki bazı metro ve altgeçitleri su basmasına ilişkin bir soru üzerine, geçtiğimiz yıllarda Londra metrosunu da su bastığını söyledi. Topbaş, “Önümüze çıkan birtakım problem olarak gördüklerimiz, bize bir uyarıdır. Yeni yapmakta olduklarımız projelerde ona göre düzenlemeler yapılacak” diyerek, İstanbul’da yaşanan her tür olumsuzluğu, ardından yapılan koordinasyon toplantısında dile getirdiklerini anlatıp şöyle konuştu: “Yenikkapı ve metrolarda bundan böyle su birikintisi olmaması için İstanbul’da su birikinti haritaları çıkarılmasını istedim. Metro projeleri yeraltı sularından arındırılıp, sistem ona göre kuruluyor. Su baskınlarından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Dünyada da zaman zaman su basması olmakta. Bizde sadece bir metroda oldu, onun da nedenlerini biliyoruz ve önlemimizi alacağız.”

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